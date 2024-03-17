Uyku Probleminiz Varsa Ehliyet Alamayacaksınız! Profesör Yasal Zorunluluk Diyerek Açıkladı

Uyku apnesi, kişinin uyurken solunumunun durması veya düzensizleşmesiyle karakterize edilen bir uyku bozukluğudur. Bu durum genellikle üst solunum yollarının tıkanmasıyla ilişkilidir ve uyku sırasında nefes alıp vermede tekrarlayan kesilmelerle sonuçlanabilir. Uyku apnesi genellikle uyku kalitesini düşürür ve gün içinde yorgunluk, halsizlik gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi edilmediğinde, sağlık sorunlarına yol açabilir.