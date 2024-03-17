Uyku Probleminiz Varsa Ehliyet Alamayacaksınız! Profesör Yasal Zorunluluk Diyerek Açıkladı
Uyku Probleminiz Varsa Ehliyet Alamayacaksınız! Profesör Yasal Zorunluluk Diyerek Açıkladı
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uyku apnesi olanların tedavi olmazsa ehliyet alamayacağını açıkladı.
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Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi'nde konuşan Karadağ, ehliyet almayı düşünen veya sürücü belgesini yenileyecek olan vatandaşlar için önemli uyarıda bulundu.
Uyku apnesinin önemli bir konu olduğunu ve bu nedenle Avrupa’da ve Türkiye’de bazı yasal düzenlemelerin yapıldığını aktaran profesör, hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.
Karadağ, "Sürücü belgeleri için insanların uyku apnesi olmaması gerekiyor. Uyku apnesi var ise de tedavi olup öyle sürücü olmaları gerekiyor. Yoksa tüm trafik kazalarının altında bunlar yatıyor.
Bizim yasalarımıza göre bu yıl 31 Aralık 2024 tarihi eski sürücü belgelerinin son tarihi. Yani eskiden biz bir sürücü belgesi alırdık, bu ömür boyu geçerli olurdu. 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor.
Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk. Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi lazım ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor” dedi.
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Uyku apnesi nedir?
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