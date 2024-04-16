Üstü Düşen Katy Perry'den Hanımcı Justin Bieber'a 16 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Üstü Düşen Katy Perry'den Hanımcı Justin Bieber'a 16 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Taylor Swift Instagram'a getirdiği yeni bir boyutla yeni çıkacak albümünün adını ve geri sayım süresini paylaştı.
Time dergisine kapak olan Dua Lipa bir türlü vazgeçemediği alev kırmızısı saçlarıyla birbiriden olay pozlar verdi.
Katy Perry jürisi olduğu programda üstünün resmen 'kırıldığı' anları ve yaşadığı zorlukları paylaştı.
Günümüzün en büyük hanımcılarından biri olan Justin Bieber yine ve yeniden karısı Hailey Bieber'ı paylaşmalara doyamadı.
Zayn Malik bu paylaşımıyla tüm hayranlarına eskileri hatırlattı.
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Kim Kardashian kızı North'un çektiği fotoğrafları gururla takipçilerine gösterdi!
Sahnesiyle Coachella performanslarına yeni bir soluk getiren Doja Cat çok konuşulan kıyafetiyle poz kesti.
Seyirciyi doyasıya eğlendiren Ice Spice bir anda sahneye çıkarak hayranlarına sürpriz yaptı.
Tenis konseptli yeni filminin galalarına giydiği kıyafetlerle alay konusu olan Zendaya en sonunda tenis topuna dönüştü.
Ariana Grande'nin büyükannesi Bilboard ilk 100 listesine giren en yaşlı isim oldu.
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