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Ustaya Mahcup Olanlardan Ultrason Sansürüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ustaya Mahcup Olanlardan Ultrason Sansürüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2025 - 18:02

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım mizahla dolu geçen son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Füzyon mutfağı der geçeriz.

Füzyon mutfağı der geçeriz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Gündemdeki savaş da yorumlandı.

Gündemdeki savaş da yorumlandı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bir sevdadır emojiyle yüz kapatmak...

Bir sevdadır emojiyle yüz kapatmak...
twitter.com

Durum ciddi!

Durum ciddi!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sabit Hoca'ya laf yok!

Sabit Hoca'ya laf yok!
twitter.com

Gerçekçi bir yorum!

Gerçekçi bir yorum!
twitter.com
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Hadise'ye göre o da sad olabilir.

Hadise'ye göre o da sad olabilir.
twitter.com

Kültürlenelim...

Kültürlenelim...
twitter.com

Bazı dertler...

Bazı dertler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Muhteşem'den devam...

Muhteşem'den devam...
twitter.com

Olaya yabancı olanlarda bugün...

Olaya yabancı olanlarda bugün...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kesinlikle!

Kesinlikle!
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Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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