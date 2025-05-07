Ustaya Mahcup Olanlardan Ultrason Sansürüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım mizahla dolu geçen son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Füzyon mutfağı der geçeriz.
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Gündemdeki savaş da yorumlandı.
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Bir sevdadır emojiyle yüz kapatmak...
Durum ciddi!
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Sabit Hoca'ya laf yok!
Gerçekçi bir yorum!
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Hadise'ye göre o da sad olabilir.
Kültürlenelim...
Bazı dertler...
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👇
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Muhteşem'den devam...
Olaya yabancı olanlarda bugün...
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Kesinlikle!
Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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