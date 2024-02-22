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Ünlüler Bir Bölümden Ne Kadar Kazanıyor Tahmin Et: Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ!

Ünlüler Bir Bölümden Ne Kadar Kazanıyor Tahmin Et: Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 14:19

Sence televizyon ekranlarında gördüğümüz ünlüler, bir bölümlerinden ne kadar kazanıyor?

Şimdi tahmin zamanı!

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Sence Hazar Ergüçlü bir bölüm başına ne kadar kazanıyor?

Sence Hazar Ergüçlü bir bölüm başına ne kadar kazanıyor?

Peki Serenay Sarıkaya ne kadar kazanıyordur?

Peki Serenay Sarıkaya ne kadar kazanıyordur?

Sıra geldi Kıvanç Tatlıtuğ'a!

Sıra geldi Kıvanç Tatlıtuğ'a!

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, ne kadar kazanıyordur?

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu, ne kadar kazanıyordur?

Kaç soruya doğru cevap verdin?

Yorumlarda belirtmeyi ve aşağıdan videomuzu izlemeyi unutma!

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Ünlüler Ne Kadar Kazanıyor Tahmin Et 😂 Serenay Sarıkaya vs Kıvanç Tatlıtuğ #shortsvideo #shorts

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