Ünlü Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybeti
Ünlü Yazar Alev Alatlı Hayatını Kaybeti
Yazar Alev Alatlı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
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79 yaşındaki yazar ve eğitimci Alev Alatlı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Alev Alatlı’nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
“Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım.”
“Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun.”
Fahrettin Koca’nın paylaşımı 👇
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