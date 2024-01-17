Ünlü Süpermodel Kate Moss 50. Yaşını Paris'te Kendisinden 13 Yaş Küçük Sevgiliyle Kutladı
Ünlü Süpermodel Kate Moss 50. Yaşını Paris'te Kendisinden 13 Yaş Küçük Sevgiliyle Kutladı
Ünlü manken Kate Moss 50. yaşını kendinden yaşça küçük sevgilisi ile kutladı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Moda sektörünün efsane isimlerinden biri olan Kate Moss, piyasaya çıktığı andan itibaren dilimizden düşmeyen isimlerden biri haline geldi.
Kariyerine 14 yaşında başlayan ünlü İngiliz model bu sene 50 yaşına bastı.
Moda ikonu olarak anılan Kate Moss Paris'te bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutladı.
Gecede ünlü modele 21 yaşındaki kızı Lila Moss ve tasarımcı arkadaşları Stella McCartney ile Charlotte Tilbury eşlik etti.
Ayrıca Kate Moss'un yanında kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Nikolai Von Bismark da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siyah dantelli transparan elbisesi ile yaşını hiç göstermeyen ünlü model gecede iddialı şekilde boy gösterdi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda