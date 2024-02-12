Ünlü İş İnsanlarından Hayatını İyileştirmek İçin 10 İyi Tavsiye

'Değerlerinizi paylaşan insanlarla çalışırsanız, birlikte çalışırken hedeflerinize sorunsuz bir şekilde ulaşmanız daha olası. Her şey kişisel uyumluluğu bulmakla ilgili. Aslında arkadaş veya eş seçmekten farklı değil' der.