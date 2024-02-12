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Ünlü İş İnsanlarından Hayatını İyileştirmek İçin 10 İyi Tavsiye

etiket Ünlü İş İnsanlarından Hayatını İyileştirmek İçin 10 İyi Tavsiye

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:17

Herkes zaman zaman ilhama ihtiyaç duyar. Profesyonel hayatında kendini ispatlamış başarılı iş insanları, bu tür ilhamları  sağlayabilir. İşte bu sebeple, içeriğimizde 10 çok başarılı iş insanının hayatı iyileştirmek için sunduğu değerli tavsiyeleri derledik. Umarız beğenirsin.👇

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1. Elon Musk, SpaceX ve Tesla Motors’un Kurucusu ve CEO’su

1. Elon Musk, SpaceX ve Tesla Motors’un Kurucusu ve CEO’su

“İnsanları daha çok fazla kitap okumaları yönünde teşvik ediyorum. Olabildiğince çok bilgiyi sindirin ve bilgi dünyasında kabul görebilecek kadar genel kültür inşa etmeye çalışın.”

2. Stratejinin daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı yarattığını söyleyen Facebook'un kurucusu, Mark Zuckerberg

2. Stratejinin daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı yarattığını söyleyen Facebook'un kurucusu, Mark Zuckerberg

'Değerlerinizi paylaşan insanlarla çalışırsanız, birlikte çalışırken hedeflerinize sorunsuz bir şekilde ulaşmanız daha olası. Her şey kişisel uyumluluğu bulmakla ilgili. Aslında arkadaş veya eş seçmekten farklı değil' der.

3. Steve Jobs, İş insanı ve Apple’ın Kurucu Ortağı

3. Steve Jobs, İş insanı ve Apple’ın Kurucu Ortağı

“İşiniz hayatınızın büyük bir bölümünü dolduracak ve gerçekten tatmin olmanın tek yolu harika olduğuna inandığınız şeyi yapmaktır. Ve harika bir iş çıkarmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.”

4. Jeff Bezos, Amazon’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

4. Jeff Bezos, Amazon’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

'Biliyorum ki başarısız olursam bundan pişmanlık duymayacağım. Pişman olacağım şey, denememiş olmamdır.'

5. Bill Gates, İş İnsanı ve Microsoft’un Kurucu Ortağı

5. Bill Gates, İş İnsanı ve Microsoft’un Kurucu Ortağı

'Çakılıp kaldığınızda bu ailenizin suçu değildir. Hata yaptığınızda sızlanmak yerine, onlardan ders alın.'

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6. Reed Hastings, İş İnsanı ve Netflix Eş CEO’su

6. Reed Hastings, İş İnsanı ve Netflix Eş CEO’su

“Kısa vade konusunda acımasızca dürüst olun, uzun vade için iyimser ve kendinden emin olun.”

7. Walt Disney, Girişimci ve The Walt Disney Company’nin Kurucu Ortağı

7. Walt Disney, Girişimci ve The Walt Disney Company’nin Kurucu Ortağı

  • “Önce düşün, sonra inan. Daha sonra düşle ve en sonunda cesaret et.”

  • “Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.”

8. Reid Hoffman, LinkedIn Kurucu Ortağı

8. Reid Hoffman, LinkedIn Kurucu Ortağı

'Sürekli kendinizi yeniden keşfetmeli ve geleceğe yatırım yapmalısınız.'

9. Jack Dorsey, Twitter’ın Kurucu Ortağı

9. Jack Dorsey, Twitter’ın Kurucu Ortağı

“Her ayrıntıyı mükemmelleştirin ve ayrıntı sayısını mükemmelle sınırlayın.”

10. Drew Houston, Girişimci ve Dropbox Kurucu Ortağı ve CEO’su

10. Drew Houston, Girişimci ve Dropbox Kurucu Ortağı ve CEO’su

“Başarısızlık konusunda endişelenme; sadece bir kez haklı olman gerekiyor.”

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