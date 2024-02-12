Ünlü İş İnsanlarından Hayatını İyileştirmek İçin 10 İyi Tavsiye
Ünlü İş İnsanlarından Hayatını İyileştirmek İçin 10 İyi Tavsiye
Herkes zaman zaman ilhama ihtiyaç duyar. Profesyonel hayatında kendini ispatlamış başarılı iş insanları, bu tür ilhamları sağlayabilir. İşte bu sebeple, içeriğimizde 10 çok başarılı iş insanının hayatı iyileştirmek için sunduğu değerli tavsiyeleri derledik. Umarız beğenirsin.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Elon Musk, SpaceX ve Tesla Motors’un Kurucusu ve CEO’su
2. Stratejinin daha uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı yarattığını söyleyen Facebook'un kurucusu, Mark Zuckerberg
3. Steve Jobs, İş insanı ve Apple’ın Kurucu Ortağı
4. Jeff Bezos, Amazon’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
5. Bill Gates, İş İnsanı ve Microsoft’un Kurucu Ortağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Reed Hastings, İş İnsanı ve Netflix Eş CEO’su
7. Walt Disney, Girişimci ve The Walt Disney Company’nin Kurucu Ortağı
8. Reid Hoffman, LinkedIn Kurucu Ortağı
9. Jack Dorsey, Twitter’ın Kurucu Ortağı
10. Drew Houston, Girişimci ve Dropbox Kurucu Ortağı ve CEO’su
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki, sen en çok hangi sözü etkileyici buldun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda