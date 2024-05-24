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Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada'nın Enflasyonu Düşürmek İçin Maaş Zamlarına Yönelik Sözleri Dikkat Çekti

Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada'nın Enflasyonu Düşürmek İçin Maaş Zamlarına Yönelik Sözleri Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 14:53

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, maaş zamlarıyla enflasyon ilişkisini anlattığı videoda dikkatleri üzerinde çekti.

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Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, maaş zamlarının gerçekleşen enflasyon değil beklenen enflasyon kadar artması gerektiğini söyledi.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, maaş zamlarının gerçekleşen enflasyon değil beklenen enflasyon kadar artması gerektiğini söyledi.

Yeşilada'nın bu sözleri dikkat çekerken, aslında ünlü ekonomist bunu ilk kez söylemiyor. Hemen her yayınında buna dikkat çeken Yeşilada, ekonomide iyileşme için "birilerine" acı reçete kesilmesinin şart olduğunu vurguluyor.

Yeşilada'nın bu sözleri dikkat çekerken, aslında ünlü ekonomist bunu ilk kez söylemiyor. Hemen her yayınında buna dikkat çeken Yeşilada, ekonomide iyileşme için "birilerine" acı reçete kesilmesinin şart olduğunu vurguluyor.

Yeşilada'nın sosyal medyada yeniden ilgi çeken, Mehmet Şimşek'in de sıklıkla vurguladığı şekilde "beklenen enflasyon" oranında maaş zammına yönelik ifadeleri burada.

Ekonomistlerin de yorum yaptığı ifadelerde,

Ekonomistlerin de yorum yaptığı ifadelerde,
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Kullanıcıların da ikiye bölündüğü görüldü.

Kullanıcıların da ikiye bölündüğü görüldü.
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Çoğunluk TÜİK verilerinden dem vururken,

Çoğunluk TÜİK verilerinden dem vururken,
twitter.com

Bir kesim de Yeşilada'nın haklı olduğunu belirtti.

Bir kesim de Yeşilada'nın haklı olduğunu belirtti.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

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👇
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Atilla Yeşilada'nın söylediği beklentileri "çıpalamak" ya da talebi kısmak,

Atilla Yeşilada'nın söylediği beklentileri "çıpalamak" ya da talebi kısmak,
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Enflasyonu düşürmede etkili olur mu?

Enflasyonu düşürmede etkili olur mu?
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Yayında da sorduğumuzu sizlere de soralım:

Yayında da sorduğumuzu sizlere de soralım:
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"Acı reçete" vatandaşa kesilmeden çözüm bulunamıyor mu?

"Acı reçete" vatandaşa kesilmeden çözüm bulunamıyor mu?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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Onedio’da Ekonomi yayınlarında da deneyimli ekonomist bu konuda açıklama yapmıştı. Yayını buradan izleyebilirsiniz.

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