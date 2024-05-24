Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada'nın Enflasyonu Düşürmek İçin Maaş Zamlarına Yönelik Sözleri Dikkat Çekti
Ünlü Ekonomist Atilla Yeşilada'nın Enflasyonu Düşürmek İçin Maaş Zamlarına Yönelik Sözleri Dikkat Çekti
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, maaş zamlarıyla enflasyon ilişkisini anlattığı videoda dikkatleri üzerinde çekti.
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Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, maaş zamlarının gerçekleşen enflasyon değil beklenen enflasyon kadar artması gerektiğini söyledi.
Yeşilada'nın bu sözleri dikkat çekerken, aslında ünlü ekonomist bunu ilk kez söylemiyor. Hemen her yayınında buna dikkat çeken Yeşilada, ekonomide iyileşme için "birilerine" acı reçete kesilmesinin şart olduğunu vurguluyor.
Yeşilada'nın sosyal medyada yeniden ilgi çeken, Mehmet Şimşek'in de sıklıkla vurguladığı şekilde "beklenen enflasyon" oranında maaş zammına yönelik ifadeleri burada.
Ekonomistlerin de yorum yaptığı ifadelerde,
Kullanıcıların da ikiye bölündüğü görüldü.
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Çoğunluk TÜİK verilerinden dem vururken,
Bir kesim de Yeşilada'nın haklı olduğunu belirtti.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
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Atilla Yeşilada'nın söylediği beklentileri "çıpalamak" ya da talebi kısmak,
Enflasyonu düşürmede etkili olur mu?
Yayında da sorduğumuzu sizlere de soralım:
"Acı reçete" vatandaşa kesilmeden çözüm bulunamıyor mu?
Yorumlara bekliyoruz.
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Onedio’da Ekonomi yayınlarında da deneyimli ekonomist bu konuda açıklama yapmıştı. Yayını buradan izleyebilirsiniz.
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