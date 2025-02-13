Üniversite İçin Gidip Hem Eğitim Alacağın Hem Güzel Anılar Biriktireceğin 7 Güzel Ülke
Üniversite İçin Gidip Hem Eğitim Alacağın Hem Güzel Anılar Biriktireceğin 7 Güzel Ülke
Üniversite yaşamı, hayatınızın en unutulmayacak anlarına ev sahipliği yapan bir dönemdir. Eğer yurt dışında eğitim almayı planlıyorsanız, aşağıda listelediğimiz yerlere bir göz atabilirsiniz. İşte, eğitim alırken hayatınıza renk katacak, keşfe çıkacağınız ve unutulmaz anılar biriktireceğiniz 7 harika ülke!
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1. İngiltere
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2. Kanada
3. İrlanda
4. Amerika Birleşik Devletleri
5. Avustralya
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6. Almanya
7. Yeni Zelanda
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