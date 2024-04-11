Uluslararası Uyuşturucu Suç Örgütlerine Operasyon: 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 608 Kilogram Kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirilirken, yakalanan miktarın Türkiye'de tek seferde yakalanan en büyük 3. miktar olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli üç ilde, Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap liderliğini yaptığı 'uluslararası uyuşturucu madde' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Narkotik ekiplerinin operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.
Yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen miktarın Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük 3'üncü uyuşturucu madde miktarı olduğunu açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
'Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu.'