Uluslararası Uyuşturucu Suç Örgütlerine Operasyon: 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu.'