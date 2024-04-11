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Uluslararası Uyuşturucu Suç Örgütlerine Operasyon: 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Uluslararası Uyuşturucu Suç Örgütlerine Operasyon: 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyon
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.04.2024 - 09:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde uluslararası suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 608 Kilogram Kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirilirken, yakalanan miktarın Türkiye'de tek seferde yakalanan en büyük 3. miktar olduğu belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli üç ilde, Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap liderliğini yaptığı 'uluslararası uyuşturucu madde' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli üç ilde, Lübnan ve Venezuela uyruklu Danı Talal Awad Abushanap liderliğini yaptığı 'uluslararası uyuşturucu madde' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Narkoçelik-11' operasyonu kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Narkotik ekiplerinin operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

Yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen miktarın Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük 3'üncü uyuşturucu madde miktarı olduğunu açıkladı.

Yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen miktarın Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük 3'üncü uyuşturucu madde miktarı olduğunu açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde: 

'Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu.'

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