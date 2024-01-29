Ülkü Ocakları Başkanı'na KYK Yurdunda 'Karşılama Töreni' Düzenlendi! 'Bozkurt' İşaretleriyle Selam Durdular
Ülkü Ocakları Başkanı'na KYK Yurdunda 'Karşılama Töreni' Düzenlendi! 'Bozkurt' İşaretleriyle Selam Durdular
Afyonkarahisar'daki KYK yurduna gelen Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler'in esas duruşta, 'bozkurt' işareti yapan öğrenciler tarafından karşılandığı görüntüler tepki çekti.
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Afyonkarahisar'da bulunan Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler'e 'karşılama töreni' düzenlendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir grup öğrencinin Oguz Kağan Diler'i beklerken esas duruşta durduğu, bir kişinin ise yurt önüne gelen arabanın kapısını açtığı görüldü.
Araçtan inen Diler'in güvenlik görevlisiyle selamlaşması sonrası esas duruşta bekleyen ve 'bozkurt' işareti yapan öğrenciler arasından geçerek müdür tarafından makam odasında karşılandığı iddia edildi.
Görüntüleri buradan izleyebilirsiniz 👇 🎥
Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Ülkü Ocakları Başkanı olan birisinin KYK yurdunda bu şekilde karşılanmasına tepki gösterdi. 👇
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