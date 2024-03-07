Yurt Genelinde Etkili Olması Bekleniyor! Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart'ta başlayacak olan soğuk ve yağışlı havanın 8 Mart itibariyle yurt geneline yayınlacağını açıkladı. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşirken, özellikle ilerleyen günlerde İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış olarak gerçekleşecek.