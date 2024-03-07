Yurt Genelinde Etkili Olması Bekleniyor! Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Yurt Genelinde Etkili Olması Bekleniyor! Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mart'ta başlayacak olan soğuk ve yağışlı havanın 8 Mart itibariyle yurt geneline yayınlacağını açıkladı. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşirken, özellikle ilerleyen günlerde İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış olarak gerçekleşecek.
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Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM) 7 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ülke genelinde etkili olması beklenen yağışların bölgelere dağılımı önümüzdeki 4 gün için şu şekilde olacak 👇
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