Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tuzla'da Fabrika Yangını: Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

Tuzla'da Fabrika Yangını: Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi

yangın
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.03.2024 - 16:42

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tuzla Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına ilk müdahaleyi işçilerin yapmaya çalıştığı belirtildi ancak fabrikada bulunan kimyasalların alev alması nedeniyle müdahalenin yeterli olmadığı öğrenildi.

Tuzla Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına ilk müdahaleyi işçilerin yapmaya çalıştığı belirtildi ancak fabrikada bulunan kimyasalların alev alması nedeniyle müdahalenin yeterli olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada kimyasal maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada kimyasal maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın sonrası çıkan duman kilometrelerce öteden görüldü. 🎥

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
10
3
3
2
2
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ateş Ateş

doğanın kanser hücresi insandır!