Tuzla'da Fabrika Yangını: Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
Tuzla'da Fabrika Yangını: Bölgeye Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
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Tuzla Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına ilk müdahaleyi işçilerin yapmaya çalıştığı belirtildi ancak fabrikada bulunan kimyasalların alev alması nedeniyle müdahalenin yeterli olmadığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada kimyasal maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geliyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın sonrası çıkan duman kilometrelerce öteden görüldü. 🎥
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