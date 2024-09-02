Tuvalet Molana Eşlik Edecek Eğlenceli Test Burada!
Tuvalet Molana Eşlik Edecek Eğlenceli Test Burada!
Tuvalet ihtiyacını karşılarken elinden telefonu düşürmeyenler el kaldırsın! 🙋♂️ Hatta her iddiasına varız, bu testi şu an tuvalette otururken bile çözüyor olabilirsin! 😅 Lafı uzatmadan molana eşlik edecek testimize başlayalım. 👇
1. Eveeet, başlıyoruz! Söyle bakalım, hayatındaki problemleri bir çırpıda yok edebileceğin sihirli bir değneğin var diyelim. İlk olarak hangi problemini yok ederdin?
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