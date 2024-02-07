Türkiye'ye Gelen İki Kadın Turist Otel Odalarına Kadar Takip Edilip Rahatsız Edildikleri Anları Paylaştı

Türkiye'ye, her yıl sayısız turist ağırlıyor. Ülkemiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, misafirperverliği ve zengin kültürü ile de turistlerin beğenisini topluyor. Halkımız genel olarak misafirperverliğiyle öne çıksa da, tatsız olaylar da yaşanabiliyor.