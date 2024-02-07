Türkiye'ye Gelen İki Kadın Turist Otel Odalarına Kadar Takip Edilip Rahatsız Edildikleri Anları Paylaştı

Türkiye'ye, her yıl sayısız turist ağırlıyor. Ülkemiz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, misafirperverliği ve zengin kültürü ile de turistlerin beğenisini topluyor. Halkımız genel olarak misafirperverliğiyle öne çıksa da, tatsız olaylar da yaşanabiliyor.
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Türkiye'ye tatile gelen iki kadın, kendilerini otel odalarına kadar takip edip ısrarla konuşmaya çalışan şahısları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kendilerini rahat bırakmalarını, bir erkek arkadaşı olduğunu söyleyen kadına "Yalan söylüyorsun" diyerek ısrarına devam eden şahsın o anları sosyal medyada da tepki topladı.
İşte o video;
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