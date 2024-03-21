Türkiye'nin CDS Puanı, 'Teknik Yükselişe' Faiz Artışı Arası Verdi
Türkiye'nin CDS Puanı, 'Teknik Yükselişe' Faiz Artışı Arası Verdi
Merkez Bankası 500 baz puan faiz artışına gidince, dün teknik nedenlerle yeniden yükselişe geçen Türkiye'nin kredi risk primi CDS, geri çekildi.
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Türkiye'nin CDS puanı yükselişine faiz artışı arası verdi.
Uzmanlara göre, CDS'te kontratların vade değişimlerinin etkili olduğu yükselişle dün günü 336 seviyesinde tamamlarken, kredi risk primi, TCMB'nin faiz artışıyla ABD piyasaları açılmadan gevşeyerek 318 seviyesine kadar geri çekildi.
Kredilerin temerrüte düşme yani ödenmeme durumundaki sigorta primi olarak hesaplanan ve "risk primi" olarak adlandırılan beş yıllık CDS'ler dünkü yükselişiyle 3,5 ayın zirvesine çıkmıştı.
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