Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Büyüme Performansı Belli Oldu: TÜİK İlk Çeyrek Büyüme Rakamını Açıkladı

Türkiye'nin Büyüme Performansı Belli Oldu: TÜİK İlk Çeyrek Büyüme Rakamını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.05.2024 - 10:10

Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.

Sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talebin birinci çeyrekteki ekonomik büyümeye katkı verdiği ifade ediliyor.

Sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talebin birinci çeyrekteki ekonomik büyümeye katkı verdiği ifade ediliyor.

Ekonomistler, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi için yüzde 5,7'lik büyüme öngörüsünde bulunuyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2 civarında tahmin ediliyordu.

Ekonomistler, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi için yüzde 5,7'lik büyüme öngörüsünde bulunuyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2 civarında tahmin ediliyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın