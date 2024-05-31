Türkiye'nin Büyüme Performansı Belli Oldu: TÜİK İlk Çeyrek Büyüme Rakamını Açıkladı
Türkiye'nin Büyüme Performansı Belli Oldu: TÜİK İlk Çeyrek Büyüme Rakamını Açıkladı
Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı.
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Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.
Sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talebin birinci çeyrekteki ekonomik büyümeye katkı verdiği ifade ediliyor.
Ekonomistler, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi için yüzde 5,7'lik büyüme öngörüsünde bulunuyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2 civarında tahmin ediliyordu.
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