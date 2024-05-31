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Borsada Son Dönemde Yükselişlerden Faydalanamayan Hisse Yatırımcılarının İsyanı Goygoycuları Esir Aldı

Borsada Son Dönemde Yükselişlerden Faydalanamayan Hisse Yatırımcılarının İsyanı Goygoycuları Esir Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.05.2024 - 09:46

Borsa İstanbul'da son haftalarda dalgalı bir seyir görülürken, rekor seviyedeki yükselişlerde de kimsenin memnun olmaması dikkat çekiyor. İsyan konumuna geçen Borsa yatırımcılarının serzenişleri genelde sinirden güldürüyor. 90'ların seans odaları tadında görüşlerin sosyal medyadaki versiyonlarına buyurun.

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Bol kazançlar...

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