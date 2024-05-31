Borsada Son Dönemde Yükselişlerden Faydalanamayan Hisse Yatırımcılarının İsyanı Goygoycuları Esir Aldı
Borsada Son Dönemde Yükselişlerden Faydalanamayan Hisse Yatırımcılarının İsyanı Goygoycuları Esir Aldı
Borsa İstanbul'da son haftalarda dalgalı bir seyir görülürken, rekor seviyedeki yükselişlerde de kimsenin memnun olmaması dikkat çekiyor. İsyan konumuna geçen Borsa yatırımcılarının serzenişleri genelde sinirden güldürüyor. 90'ların seans odaları tadında görüşlerin sosyal medyadaki versiyonlarına buyurun.
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Çorba parası diye yola çıkanlar, çorbacıda mahsur kaldı.
Fizyolojik etkileri TÜİK verilerine bile yansıdı.
Şaka yapacak mecali kalmayanlar oldu.
Çağrının böylesi!
Kişiye göre değişiyor.
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Perte çıkanı düşünemedik.
Show must go on!
"Burası Borsa..."
Bir de seçmeni vardı.
"Insider trading" boyut atladı.
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"Migren" halka arz olsa?
Bol kazançlar...
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