Borsada Son Dönemde Yükselişlerden Faydalanamayan Hisse Yatırımcılarının İsyanı Goygoycuları Esir Aldı

Borsa İstanbul'da son haftalarda dalgalı bir seyir görülürken, rekor seviyedeki yükselişlerde de kimsenin memnun olmaması dikkat çekiyor. İsyan konumuna geçen Borsa yatırımcılarının serzenişleri genelde sinirden güldürüyor. 90'ların seans odaları tadında görüşlerin sosyal medyadaki versiyonlarına buyurun.