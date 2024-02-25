Türkiye IQ Sıralamasında Geriye Düştü: 115 Ülke Arasında 73'üncü Sırada
Türkiye IQ Sıralamasında Geriye Düştü: 115 Ülke Arasında 73'üncü Sırada
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/iq-siralamas...
Bilim adamları tarafından yapılan IQ (zeka seviyesi) sıralamasında Türkiye 115 ülke arasından 73'üncü oldu.
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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka testine dayanarak, Türkiye 105 ülke arasında IQ sıralamasında 73. sırada yer aldı.
Türkiye'nin IQ seviyesi son bir yılda 1.5 puan azalarak 95.63'e düştü, buna karşın Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinde IQ artışı gözlendi.
Ortalama zeka puanı 100 olarak kabul edilir. 100'ün üzeri ortalama üstü, altı ise ortalama altıdır. 70 IQ'nun altı zihinsel engellilik olarak tanımlanır.
2024 yılında yapılan Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti'ne göre, en yüksek ortalama IQ puanına sahip ülke vatandaşları 107.54 ile Güney Koreliler olmuştur. Onları sırasıyla 106.99 ile Çinliler, 106.84 ile İranlılar ve 106.18 ile Japonlar takip etmektedir.
Bu araştırmada, Singapur'un IQ oranı 106.18, Avusturya'nın 102.71, Kanada'nın 102.60, Almanya'nın 102.36, Slovenya'nın 102.31 ve Moğolistan'ın 102.30 olarak belirlenmiştir.
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İlk on ülke içinde yer alan bu ülkelerin zeka ortalamalarında artış görülmüştür. IQ puanı en çok artan ülkeler ise Fransa, İtalya ve İspanya olmuştur. Ancak Japonya'nın IQ oranı son bir yılda 1.96 puan düşerek 106.18'e gerilemiştir.
Araştırmaya göre, ülkelerin yaklaşık %80'inde zeka ortalamasında artış görülmüştür. Türkiye'nin büyük bir kısmı ise ortalama veya ortalamanın biraz altında bir zeka seviyesine sahiptir. Türkiye'de 42 bin 801 kişi bu testi tamamlamış ve zeka seviyesi bir yıl önceye göre 1.5 puan azalarak 95.63'e düşmüştür.
Türkiye'nin hemen üzerinde IQ sıralamasında Bangladeş, Romanya, Filipinler, Azerbaycan, Moldova ve Peru gibi ülkeler yer alırken, listenin en altında ise IQ seviyesi %90'ın altına düşen Nikaragua, Guatemala, Kongo, Angola ve Gabon gibi ülkeler bulunmaktadır.
Zeka seviyesinin %75'i genetik faktörlere, %25'i ise çevresel ve diğer faktörlere bağlıdır. Eğitim, zeka seviyesini etkileyen önemli bir faktördür.
Ayrıca, yağlı besinler ve doymamış yağ tüketimi, beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Çoklu görevler yapmak, aşırı sosyal medya ve televizyon kullanımı, düzensiz uyku düzeni, aşırı stres ve fazla şeker tüketimi de IQ üzerinde olumsuz etkiler yaratır.
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Makarna ekmek yiyen adamdan ne olacak mk
Ülke’nin yarısı makarna ekmeğe talim ediyor🤣
bu araştırma yanlış olabilir. İranlıların IQ'su japonlardan nasıl bir tık fazla oluyor
iranlıları yabana atma derim :)
95.63 gayet güzel puan, Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz ??? 🤣🤣🤣