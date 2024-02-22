Türkiye ile Azerbaycan Anlaştı, TBMM'de Kabul Edildi: 'Yüzde 100 Vergi Muafiyetli İçki' İthal Edilecek
Türkiye ile Azerbaycan Anlaştı, TBMM'de Kabul Edildi: 'Yüzde 100 Vergi Muafiyetli İçki' İthal Edilecek
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/iktidardan-a...
Türkiye ile Azerbaycan arasında ‘yüzde 100 vergi muafiyetli içki’ anlaşması yapıldı. İktidar, içki ithaline 273 oyla onay verdi. Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek. İşte Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberinin detayları:
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Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.
Bu konudaki anlaşma TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Anlaşmaya 273 kabul oyu verildi. Azeri şarap ve içkilerine yüzde 100 vergi muafiyeti tanınacak.
İki ülke arasında bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı. 10 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmaya göre, Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut, ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.
Türkiye ise bu ülkeye bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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