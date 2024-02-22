Türkiye ile Azerbaycan Anlaştı, TBMM'de Kabul Edildi: 'Yüzde 100 Vergi Muafiyetli İçki' İthal Edilecek

Türkiye ile Azerbaycan arasında ‘yüzde 100 vergi muafiyetli içki’ anlaşması yapıldı. İktidar, içki ithaline 273 oyla onay verdi. Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek. İşte Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberinin detayları: