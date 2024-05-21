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Türkiye’den Romanya’ya Vize Muafiyeti: Romanya Vatandaşları İçin Vize Kalktı

Türkiye’den Romanya’ya Vize Muafiyeti: Romanya Vatandaşları İçin Vize Kalktı

Romanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 08:39

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında Romanya’ya uygulanan vize muafiyeti yer aldı. Karara göre; Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye turistik seyahatlerinde vize uygulanmayacak.

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Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden olan Romanya’ya, Türkiye tarafından vize muafiyeti tanımlandı.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden olan Romanya’ya, Türkiye tarafından vize muafiyeti tanımlandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yer alan karara göre; Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yer alan karara göre; Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının ise Romanya'ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekiyor.

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının ise Romanya'ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekiyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye birçok ülkeye de vize muafiyeti sağlıyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye birçok ülkeye de vize muafiyeti sağlıyor.

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