Türkiye'de İşsizlik Sinyal Vermeye Başladı: Geniş Tanımlı İşsizlik Tırmanışta!
Türkiye'de İşsizlik Sinyal Vermeye Başladı: Geniş Tanımlı İşsizlik Tırmanışta!
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Ocak 2024'te yüzde 9,1 seviyesinde oldu. Atıl iş gücündeki yükselişin sürmesi ise dikkat çekti.
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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında %9,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik de denilen bu orandaki yükselişin sert olması dikkat çekti.
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İşsizlik verilerinin ne anlama geldiğini daha önce video yayınlarımızda konuşmuştuk.
Sosyal medyada da işsizlik verilerine yönelik yorumlar ilgi çekti.
İşsizlik verilerinde sinyaller görülürken,
Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekiyor.
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