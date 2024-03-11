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Türkiye'de İşsizlik Sinyal Vermeye Başladı: Geniş Tanımlı İşsizlik Tırmanışta!

Türkiye'de İşsizlik Sinyal Vermeye Başladı: Geniş Tanımlı İşsizlik Tırmanışta!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 10:53 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 10:58

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Ocak 2024'te yüzde 9,1 seviyesinde oldu. Atıl iş gücündeki yükselişin sürmesi ise dikkat çekti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında %9,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında %9,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,1, kadınlarda ise %21,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik de denilen bu orandaki yükselişin sert olması dikkat çekti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik de denilen bu orandaki yükselişin sert olması dikkat çekti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,3 olarak tahmin edildi.

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İşsizlik verilerinin ne anlama geldiğini daha önce video yayınlarımızda konuşmuştuk.

Sosyal medyada da işsizlik verilerine yönelik yorumlar ilgi çekti.

Sosyal medyada da işsizlik verilerine yönelik yorumlar ilgi çekti.
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İşsizlik verilerinde sinyaller görülürken,

İşsizlik verilerinde sinyaller görülürken,
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Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekiyor.

Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekiyor.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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