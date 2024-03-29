Türk Dizilerinde Edit Yapmaya Doyamadığımız En Aşk Dolu 10 Çift
Türk Dizilerinde Edit Yapmaya Doyamadığımız En Aşk Dolu 10 Çift
Yılların eskitemediği, bir an olsun aklımızdan çıkmayan ve aşk deyince aklımıza gelen çiftleri gözümüzden kalp çıkarak izledik... Türk dizi tarihinde birbirlerine olan aşklarıyla hatırlayabileceğimiz onlarca çift var ve hepsi de kendilerine has hikayelere sahipler. Herkes duygusal modunu açtıysa kaydırabilirsiniz...
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1. Bihter & Behlül (Aşk-ı Memnu)
2. Emir & Feriha (Adını Feriha Koydum)
3. Mira & Yaman (Medcezir)
4. Ahu & Ecevit (Suskunlar)
5. Aslı & Efe (Kavak Yelleri)
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6. Poyraz & Ayşegül (Poyraz Karayel)
7. Leyla & Mecnun (Leyla ile Mecnun)
8. Süreyya & Faruk (İstanbullu Gelin)
9. Hürrem & Süleyman (Muhteşem Yüzyıl)
10. Aylin & Tilki (Sana Bir Sır Vereceğim)
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