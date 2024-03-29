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Türk Dizilerinde Edit Yapmaya Doyamadığımız En Aşk Dolu 10 Çift

etiket Türk Dizilerinde Edit Yapmaya Doyamadığımız En Aşk Dolu 10 Çift

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 23:46

Yılların eskitemediği, bir an olsun aklımızdan çıkmayan ve aşk deyince aklımıza gelen çiftleri gözümüzden kalp çıkarak izledik... Türk dizi tarihinde birbirlerine olan aşklarıyla hatırlayabileceğimiz onlarca çift var ve hepsi de kendilerine has hikayelere sahipler. Herkes duygusal modunu açtıysa kaydırabilirsiniz...

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1. Bihter & Behlül (Aşk-ı Memnu)

Finalini bile her yıl milyonlarca kişinin izlediği Aşk-ı Memnu'nun popülerliği 2010 yılından bu yana bir kez bile düşmemiş hatta yeni diziler bu dizinin reytinglerinin yanından bile geçemedi! Hepimizi ekrana kitleyen bu dizinin mimarı ise tabii ki de tutkularını ekranın dışından bile hissettiğimiz Behlül - Bihter çifti... Her bölüm acaba yakalandılar mı diye resmen ayakta izlediğimiz bu dizinin heyecanını hala unutamıyoruz!

2. Emir & Feriha (Adını Feriha Koydum)

Türkiye'de böyle fakir bir dizi hala çekilmedi! 😁 Feriha'nın evindeki her fakirlik detayı hala kendini konuştursa bile dizinin en etkileyici kısmı Emir'di... Yayınladığı dönem Emir Sarrafoğlu'na aşık olmayan hiçbir kız kalmamıştı... Bu dizi televizyon ekranlarında genellikle görmeye alışık olduğumuz bir senaryo ile karşımıza çıksa bile Emir-Feriha'nın diyalogları ve gerçekçi yaşamları bizi bu dizinin tutkunu yapmaya yetti.

3. Mira & Yaman (Medcezir)

Konu eğer aşksa bu çifti atlamak haksızlık olur! Replikleriyle, Mira ve Yaman'ın birbirine söylediği şarkılar ve uyumsuzluğun içindeki uyumları ile hafızalarımıza kazınmaya yetti. Mira'nın hayatı boyunca baskıcı bir ailede büyümesi, Yaman'ın ise tam aksine rahat yaşam tarzı sosyal sınıf farkını bir gençlik dizisi ile ele aldı. Mira'nın meşhur havuz altındaki depresyon sahnesi ise en ikonik anlardandı.

4. Ahu & Ecevit (Suskunlar)

Ömrünüzde düşünmeden yaptığınız tek bir hata kaç yılınızı heba edebilir? Ahu ve Ecevit'in sayamayacağı kadar yılını onlardan götürdü ve geriye dönüp baktıklarında hatırlamak istemeyecekleri kadar çok acı çektiler... Dizinin ders verir nitelikteki seslendirmeleri, adalet arayışı ve aşkın kaç yıl geçerse geçsin bir bakışla tekrar hatırlanacağını anlatan bu dizi listede yerini aldı.

5. Aslı & Efe (Kavak Yelleri)

İzmir'de lisede okuyan bir grup insanın dostlukları ve aşkları, aralarında geçen kaoslar, olaylar ve üniversitede İstanbul'u kazanıp taşınmaları ile dizi devam eder. Dizinin aşk ilişkileri oldukça karmaşık diyebiliriz çünkü dizide pek birbiriyle aşk yaşamayan kişi yok. 😅 Ama daha sonradan Aslı ve Efe karakterinin aşkı herkesi büyüledi. Birbirilerinin tam zıttı olan bu çiftin nasıl aşık olduğu konusunda fikrimiz olmasa bile 2007'de izleyebileceğiniz en iyi çiftti.

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6. Poyraz & Ayşegül (Poyraz Karayel)

Poyraz Karayel, entrika ve romantikliğin buluştuğu dizilerden biriydi. Ayşegül ve Poyraz'ın Oğuz Atay üzerinden yaptığı romantizm, edebiyat aşıklarını adeta büyülemişti. Poyraz'ın deli dolu eğlenceli halleri, Albay'la olan sohbetleri çok güldürüyordu. Sonunu hatırlamak istemesek de yapılan editlerde mutlaka görmüşsünüzdür... Kadın öldü, adam delirdi. 😥

7. Leyla & Mecnun (Leyla ile Mecnun)

Türk dizi tarihinin en çarpıcı dizilerinden bir diğeri de Leyla ile Mecnun! Sosyal medyada 2011 yılından bu yana yapılan editler, gifler, capsleri görmeyen kalmamıştır. Dizi klasik Leyle ile Mecnun hikayesini absürt bir komedi ile izleyicilerle buluşturdu ve Leyle ile Mecnun'un duygusal anları da bir o kadar gözlerimizi yaşarttı...

8. Süreyya & Faruk (İstanbullu Gelin)

Süreyya, küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve bu yüzden kendini çok güçlü yetiştirmiş bir kadındır. Faruk ise çok zengin bir iş adamıdır ve yolu Süreyya ile kesişince birbirlerine deli gibi aşık olur... Büyük bir ama vardır ki o da Faruk'un annesi çok otoriter bir kadındır ve Süreyya'dan hiç hoşlanmaz. Her şeye rağmen bu ikili mücadele vermekten hiç vazgeçmez ve birbirlerine olan aşklarından bir an şüphe etmezler. Büyük bir yalıda yaşanan bu tutkulu aşkı izlerken yanınızda gözyaşlarınız için peçete bulundurmayı ihmal etmeyin.

9. Hürrem & Süleyman (Muhteşem Yüzyıl)

Bırakın Türkiye'yi, bütün dünyada tarih dizisini bu kadar sevdiren başka bir dizi daha var mıdır? Osmanlı zamanlarını anlatan bu tarihi dizide entrika ve aşk ana tema unsurlarındandır. Çekişmeli taht kavgası, Süleyman'ın etrafında dönen türlü oyunlar ve Hürrem'in aksanı bizi diziye bağlayan en önemli maddelerden birkaçı! Mısırınızı, kolanızı alıp bu diziye hemen başlayın.

10. Aylin & Tilki (Sana Bir Sır Vereceğim)

Listemizde son olarak yerini alan çiftimiz ise Aylin ve Tilki oldu. SBSV 2013 yılında yayınlanan fantastik bir dizidir. Görünmez adam ve elektrik kızın aşkını anlatan bu dizide birbirlerine dokunamamalarına rağmen bir an olsun birbirini sevmekten vazgeçmeyen Aylin ve Tilki'yi izledik. Aşkın yalnızca birbiri için çarpan iki kalpte olduğunu hissettiren bu diziyi izlerken yumuş yumuş olacaksınız. 🥰

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