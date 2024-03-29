Türk Dizilerinde Edit Yapmaya Doyamadığımız En Aşk Dolu 10 Çift

Süreyya, küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve bu yüzden kendini çok güçlü yetiştirmiş bir kadındır. Faruk ise çok zengin bir iş adamıdır ve yolu Süreyya ile kesişince birbirlerine deli gibi aşık olur... Büyük bir ama vardır ki o da Faruk'un annesi çok otoriter bir kadındır ve Süreyya'dan hiç hoşlanmaz. Her şeye rağmen bu ikili mücadele vermekten hiç vazgeçmez ve birbirlerine olan aşklarından bir an şüphe etmezler. Büyük bir yalıda yaşanan bu tutkulu aşkı izlerken yanınızda gözyaşlarınız için peçete bulundurmayı ihmal etmeyin.