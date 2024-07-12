Tüm Gizem Çözülüyor: Kedinizin Vücut Dilinden Anlayabileceğiniz 10 İşaret
Tüm Gizem Çözülüyor: Kedinizin Vücut Dilinden Anlayabileceğiniz 10 İşaret
Kediler konuşamasa da vücut dilleriyle bize kendilerini çok iyi anlatırlar. Yalnızca işaretleri öğrenin daha sonra kendi kedinizin karakterine göre şekillenebilirsiniz.
İşte kedilerin kullanma kılavuzu! 🤣
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1. Elinizi ısırması bir sevgi belirtisi...
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2. Kuyruğunu sallıyorsa...
3. Kulakları dimdik olduysa...
4. Gözbebekleri kocaman büyüdüyse...
5. Kulaklarını başına doğru düzleştirdiyse...
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