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Tüm Gizem Çözülüyor: Kedinizin Vücut Dilinden Anlayabileceğiniz 10 İşaret

etiket Tüm Gizem Çözülüyor: Kedinizin Vücut Dilinden Anlayabileceğiniz 10 İşaret

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 18:01

Kediler konuşamasa da vücut dilleriyle bize kendilerini çok iyi anlatırlar. Yalnızca işaretleri öğrenin daha sonra kendi kedinizin karakterine göre şekillenebilirsiniz. 

İşte kedilerin kullanma kılavuzu! 🤣

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1. Elinizi ısırması bir sevgi belirtisi...

Kediler oyun oynarken ısırmaya bayılırlar. Patili dostunuz oyun oynarken sürekli elinizi ısırıyorsa bu onun şu an çok mutlu olduğunu ve inanılmaz keyif aldığını gösterir. Üstelik o tatlı minik dişleriyle de zarar vermesi imkansız! 😍

2. Kuyruğunu sallıyorsa...

Kediniz kuyruğunu aşağı-yukarı hızlı bir şekilde sallıyorsa bu onun yalnız kalmak istediğine işarettir. Kuyruğu havada ve sürekli titriyorsa kırmızı alarm çünkü kedinizin kızgınlık dönemine girdiği anlamına gelir..

3. Kulakları dimdik olduysa...

Kedilerin kulakları davranışlarını okuyabilmemiz için oldukça önemlidir çünkü duygularını kulaklarıyla ifade ederler. Mesela öne bakan kulaklar ilgiyi ifade ederken, bir kedinin kulakları ne kadar çok yana ve geriye dönükse kedinizin bir sıkıntısı var demektir...

4. Gözbebekleri kocaman büyüdüyse...

Kedinizin gözlerinin kocaman olmasının iki nedeni vardır. Birincisi, bir oyun sırasındaysanız ve kediniz kendini o oyunun içine dahil ettiyse gözbebekleri kocaman olur. İkincisi, eğer korkmuşsa gözlerini kocaman açar. Bundan dolayı problemi anlayabilmek için kedinizin kuyruğuna ya da vücut şekline bakabilirsiniz.

5. Kulaklarını başına doğru düzleştirdiyse...

5. Kulaklarını başına doğru düzleştirdiyse...
images.petlebi.com

Korkmuş bir kedinin ilk yapacağı hareket olduğu yerde kulaklarını başına doğru düzleştirir ve yanlara ya da aşağı doğru hareket ettirir. Bundan dolayı kedinizi sakinleştirmek için sevdiği bir yiyeceği ona uzatabilir ya da çok sevdiği bir oyuncağını ona verebilirsiniz.

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6. Kısık sesli bir hırıltı duyuyorsanız...

Eğer kedinizden düşük hırıltılı bir ses duyuyorsanız bulunduğu ortamda bir şeyden stres olduğu anlamına gelmektedir. Bu hırıltı bir hayal kırıklığını da ifade edebilir. Hırıltılar tiz bir miyavlamaya dönüşebilir ve ardından da bir tane pati yiyebilirsiniz! 😅

7. Bacaklarınıza durmadan sürtünüyorsa...

Kediler şefkat duydukları kişilere sürtünürler. Bu onların güveli alanına işarettir. Bunun dışında sizi tıpkı bir hamur gibi yoğurabilir, yanınızda oturabilir. Bunların hepsi sizi çok fazla sevdiğinin göstergesidir. 

Bu sevgiyi daha da artırmak için patili dostunuzun bakımına dikkat etmelisiniz. Onu şımartacak ürünleri Pet Love'da bulabilirsiniz! Pet Love'ın özellikle de tüy bakım yağı patili dostunuzun çok hoşuna gidecek!

8. Kediniz üzgün ya da gergin ise...

Kediler üzgün ya da gergin olduklarında, onları anlamak pek kolay olmayabilir. Kediniz normalde miyavlamadığı saatlerde aşırı bir şekilde miyavlıyorsa bu onun huzursuz olduğu anlamına gelir. Ya da hareketlerinde bir değişiklik varsa mesela çok sevdiği mamasına koşarak gelmesine rağmen aynı tepkiyi göstermiyorsa kediniz bir konuda oldukça endişeli olabilir.

9. Kedinizin korku ve saldırganlık belirtilerine dikkat edin...

Kedinizin bir nesneye ya da kişiye karşı öfkesi varsa bunu saldırgan davranışlarla size anlatır. Örnek olarak, sıçrama , tırmalama, ısırma, hırlama bir kedinin kendini tehdit altında hissettiğinde sergilediği davranışlardandır. Özellikle oldukça güldüğümüz sırt dikleştirme ve kuyruklarını şişirme hareketini yaparlar. Aslında bu hareketle ne kadar tatlı olduklarını bilmiyorlar...

10. Kedinizin karnı güvenli bölgedir...

Kedilerin, ona yaklaşan kişilere güvendiğini aslında vücut dillerinden anlayabilirsiniz. Kediniz karnını size gösteriyorsa, bu savunmasız tarafını size gözü kapalı teslim ettiği anlamına gelir. Onların güvenini sakın kırmayın, çünkü tamiri zor olabilir!

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