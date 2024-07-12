Tüm Gizem Çözülüyor: Kedinizin Vücut Dilinden Anlayabileceğiniz 10 İşaret

Kediler şefkat duydukları kişilere sürtünürler. Bu onların güveli alanına işarettir. Bunun dışında sizi tıpkı bir hamur gibi yoğurabilir, yanınızda oturabilir. Bunların hepsi sizi çok fazla sevdiğinin göstergesidir.

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