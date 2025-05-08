Tüm Geometri Testlerinde Full Çekmenizi Sağlayacak 10 Önemli Geometri Kuralı
Geometri, birçok öğrenci için ilk başta biraz göz korkutucu gelebilir. Fakat işin temelinde birkaç ana kuralı sağlam bir şekilde öğrenmek yatıyor. Eğer bu kuralları iyi kavrarsanız, sorular arasında kaybolmak yerine çözüm yollarını hızlıca bulabilirsiniz. İşte sınavlarda işinizi kolaylaştıracak ve netlerinizi artıracak 10 temel geometri kuralı!
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1. Üçgende iki kenarın toplamı, üçüncü kenardan büyük olur.
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2. Üçgende iç açıların toplamı 180 derecedir.
3. İkizkenar üçgenlerde eşit kenarların karşısındaki açılar aynı olur.
4. Dik üçgenlerde Pisagor Teoremi her zaman kullanılır.
5. Bir dış açı, diğer iki iç açının toplamına eşit olur.
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6. Çemberde yarıçaplar eşit olur ve merkezden teğet noktasına çizilen doğrular diktir.
7. Alan hesaplamalarında dikme indirme işinizi kolaylaştırır.
8. Eşkenar üçgenlerde kenarlar ve açılar hep eşittir.
9. Paralelkenarlarda karşılıklı kenarlar ve açılar eş olur.
10. Benzer üçgenlerde kenar uzunlukları orantılı.
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