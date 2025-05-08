Tüm Geometri Testlerinde Full Çekmenizi Sağlayacak 10 Önemli Geometri Kuralı

Doğru kuralları öğrendiğinde, her soru bir ipucu gibi önüne seriliyor. Üçgenin açıları, çemberin teğetleri, paralelkenarın kenarları... Hepsi aslında birer küçük oyun gibi. Ne kadar çok soru çözer, ne kadar çok pratik yaparsan o kadar hız kazanırsın. Yanlış yapmaktan da korkma. Çünkü her yanlış, doğruya giden yolda atılmış bir adım.