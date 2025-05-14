Truva’nın Son Yanılgısı: Barışın Suretine Gizlenen Yıkım
Troya toprakları, Ege’nin serin rüzgârlarıyla beslenen, tanrıların bile gıpta ettiği bir medeniyetin beşiğiydi. Homeros’un dizelerinde ölümsüzleşen bu şehir, sadece taş surlarla değil, insanlığın en kadırga tutkularıyla da örülmüştü. Tarih, burada yazılan destanları 'zafer' ve 'ihanet' kelimeleri arasında sıkıştırsa da asıl trajedi, insanın kendi zafiyetlerine yenik düşüşünde saklıydı. Nietzsche’nin dediği gibi, 'En büyük düşman, insanın kendi içindeki kör noktadır.' Truva Atı da tam bu noktadan sızdı: Barışın parıltılı sureti altında.
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