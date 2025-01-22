Trendlerin Peşinde Müziği Kaybetmek

Müzik, her zaman duygularımızı ifade etmenin, hikayeler anlatmanın ve toplumsal olayları yansıtmanın en güçlü yollarından biri oldu. Ancak son birkaç yılda müzik tüketimi hiç olmadığı kadar hızlı ve yüzeysel bir hale geldi.

TikTok, Instagram ve Spotify gibi platformlar, şarkıların dinlenme biçimini tamamen değiştirdi. Bir şarkının popülerliği artık sadece melodisine, sözlerine ya da sanatçısının yeteneğine bağlı değil; sosyal medyada viral olup olmadığı, algoritmalar tarafından öne çıkarılıp çıkarılmadığı da bir o kadar belirleyici. Peki bu hızlı tüketim çağında müzik, bir sanat formu olarak ruhunu kaybediyor mu?