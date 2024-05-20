Trafik Kazası İhbarından Cinayet Çıktı! 18 Yaşındaki Genç Kız Boynunda İp Bağlanmış Halde Ölü Bulundu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarına giden ekipler, kamyonetin yanında boynuna ip bağlı vaziyette Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) cansız bedenini buldu. Rümeysa'nın boynundaki ipten şüphelenen ekipler, son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı T.A. (22)'yi sorguya aldı.
T.A. sorgusunda birliktelik teklif ettiği genç kızı darbettiğini, hareketsiz kalınca öldüğünü düşünerek trafik kazası süsü vermek için iple boynundan bağladığı kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladığını itiraf etti.
Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 18 Mayıs'ta gece saatlerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan düştüğüne dair gelen ihbarı değerlendiren ekipler olay yerinde Rümeysa Meriç Özcan'ın cansız bedenini boynuna ip bağlanmış vaziyette buldu.
Özcan'ın boynunda ip bulunmasından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Genç kızın cenazesine yapılan otopside, vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan ipin neden olduğu kesiklere rastlandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekiplerinin araştırmasında, hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü T.A., C.Ç. (20), E.K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K.(17) isimli arkadaşları ile buluştuğu tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete getirildi.
Yapılan incelemelerde T.A. ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olan T.A. üzerinde yoğunlaşan ekiplerin yaptıkları sorguda, şüpheli cinayeti işlediğini itiraf etti.
Birliktelik teklifini reddettiği için öldürmüş!
Şüpheli T.A. ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Rümeysa Meriç Özcan ile birlikte kamyonete binerek Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi, Eskiköy Caddesi'nde bulunan ormana gittiklerini, burada bir süre zaman geçirmelerinin ardından Rümeysa ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın kendisini reddettiğini söyledi. Bunun üzerine genç kızı darbederek boynuna ip geçirdiğini ve kamyonetin kapısına bağladığını söyleyen T.A., yaşanan arbede sırasında Rümeysa Meriç Özcan'ın başını kamyonetin demirine çarparak bayıldığını belirtti. Genç kızın öldüğünü düşünen T.A., paniğe kapılarak olaya kaza süsü vermek istediğini ve boynunda ip bağlı olan Rümeysa Meriç Özcan'ı kamyonete bindirdikten sonra, aracın vitesini boşa alarak kamyoneti uçurumdan yuvarladığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sözde kazayı ihbar ettiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan T.A., C.Ç., E.K., Y.A.A. ve K.N.K., bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise bugün Gölcük ilçesi Düzağaç Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
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