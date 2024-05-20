Trafik Kazası İhbarından Cinayet Çıktı! 18 Yaşındaki Genç Kız Boynunda İp Bağlanmış Halde Ölü Bulundu

Şüpheli T.A. ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdikten sonra Rümeysa Meriç Özcan ile birlikte kamyonete binerek Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi, Eskiköy Caddesi'nde bulunan ormana gittiklerini, burada bir süre zaman geçirmelerinin ardından Rümeysa ile birlikte olmak istediğini ancak genç kızın kendisini reddettiğini söyledi. Bunun üzerine genç kızı darbederek boynuna ip geçirdiğini ve kamyonetin kapısına bağladığını söyleyen T.A., yaşanan arbede sırasında Rümeysa Meriç Özcan'ın başını kamyonetin demirine çarparak bayıldığını belirtti. Genç kızın öldüğünü düşünen T.A., paniğe kapılarak olaya kaza süsü vermek istediğini ve boynunda ip bağlı olan Rümeysa Meriç Özcan'ı kamyonete bindirdikten sonra, aracın vitesini boşa alarak kamyoneti uçurumdan yuvarladığını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sözde kazayı ihbar ettiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan T.A., C.Ç., E.K., Y.A.A. ve K.N.K., bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise bugün Gölcük ilçesi Düzağaç Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.