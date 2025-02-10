Toplumun Çalınan Dikkati Nerede?

Peki biz dikkatimizi herhangi bir şeye en fazla ne kadar verebiliyoruz?

Son zamanlarda hepimizin şikayet ettiği şu dikkat eksikliğinin ne kadar muazzam bir tehlike olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ben de bundan muzdarip biri olarak bu durumu çevremde sadece bir avuç insanın yaşadığını düşünüyordum. Hatta bunun tezcanlılık ya da acelecilikten kaynaklandığını varsayıyordum, meğer buzdağının sadece görününen minicik kısmıymış bu.

Mutfağa bardak almaya diye gidip, kendimi çamaşırları asarken, ardından biten tuvalet kağıdı için markete sipariş verirken ve en sonunda kendime tost yaparken bulduğum o kadar çok an var ki… Tam dört defa içerideki odadan üzerime hırka almak için kalkıp, asla o hırkayla yerime oturmayışım ve fakat onun yerine saçma sapan şeyler yapışım size de tanıdık geliyor mu?