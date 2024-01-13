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TikTok'un Tehlikeli Akımı 'Ölüm Çelmesi'ne Uzmanlardan Uyarı Geldi: "Bu Çocuklara Rehberlik Edilmelidir"

TikTok'un Tehlikeli Akımı 'Ölüm Çelmesi'ne Uzmanlardan Uyarı Geldi: "Bu Çocuklara Rehberlik Edilmelidir"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 13:03 Son Güncelleme: 13.01.2024 - 13:34

Geçtiğimiz yıllarda akım olan 'ölüm çelmesi' tekrar akım oldu. Antalya'da genç bir sporcunun omurgasının kırmasının ardından uzmanlar aileleri uyardı.

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Her yaş aralığından kullanıcıya sahip olan TikTok'ta tehlikeli bir akım tekrar gündeme geldi.

Her yaş aralığından kullanıcıya sahip olan TikTok'ta tehlikeli bir akım tekrar gündeme geldi.

Üç kişinin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki kişiye çelme takıp düşmesiyle yapılan bu akım, ciddi yaralanmalara yol açıyor.

Üç kişinin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki kişiye çelme takıp düşmesiyle yapılan bu akım, ciddi yaralanmalara yol açıyor.

Antalya'da bu akımı yaparken omurgasının kıran genç sporcunun ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, aileleri uyardı.

Antalya'da bu akımı yaparken omurgasının kıran genç sporcunun ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, aileleri uyardı.

Prof. Dr. Dilci, çelme takma oyunun kimlik inşası sorunlarına yol açabildiğini ve riski davranışları teşvik ettiğini söyledi. Bu akımın, adrenalin peşinde koşan ve heyecan arayan çocukları etkilediğini de belirtti.

Prof. Dr. Dilci, çelme takma oyunun kimlik inşası sorunlarına yol açabildiğini ve riski davranışları teşvik ettiğini söyledi. Bu akımın, adrenalin peşinde koşan ve heyecan arayan çocukları etkilediğini de belirtti.

'Son zamanlarda sosyal medya üzerinden çocuklar üzerinde davranışsal bir sorun haline gelmiş bir sorun ile karşı karşıyayız. Çelme takma oyununu sadece bir çelme takma olarak görmeyelim. Bu ileride birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bunun arkasındaki neden özellikle arzu edilen kimlik inşası sorunu ile karşı karşıyayız. Bu riskli davranışları besleyen ve beraberinde adrenalin peşinde koşan çocuklar heyecan arayışı içinde oluyorlar.'

Dilci, aynı zamanda "Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir" dedi.

Dilci, aynı zamanda "Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir" dedi.

'Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir. Çocuklar riskli davranışları normal bir şeymiş gibi yapabilirler. Bu yöndeki uygulamaları rahatlıkla yapabilir ve benimseyebilirler. Bu da çocuğun ileride aile ve özel hayatını riske sokacak bir durumdur.'

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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 yıl önce bu akım ile ilgili uyarıda bulunmuş ve okulların uyarıldığını belirtmişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 yıl önce bu akım ile ilgili uyarıda bulunmuş ve okulların uyarıldığını belirtmişti.

Selçuk, 'ölüm çelmesi' olarak bilinen akımla ilgili "Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen." demişti.

Selçuk, 'ölüm çelmesi' olarak bilinen akımla ilgili "Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen." demişti.
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sagesen

Ciddem bütün umudumuz bu gençlik midir?

sanene

Bir cacık olmaz bunlardan.

mamamia

Şu platforma video yükleyen insanlarda (istisnalar olabilir faydalı içerikler için) ne özsaygı, ne ciddiyet, ne mahremiyet,ne de zeka beklemiyorum. Sosyal me... Devamını Gör

Erkin esenn

Yazdığın şeyler noktasına virgülüne kadar öyle doğru ki bişey ekleyemedim

sanene

90'lar kuşağindanım bizim nesil böyle değildi. Bu tarz embesilce hareketler tarzlar yoktu. Deli mi s.kti olum sizi gidin dersinizi çalışın, kitabınızı okuyun... Devamını Gör

mamamia

kuşakla alakası yok dicem ama gördüklerimiz bu tezimi alaşağı ediyor. Çok aklı başında, herşeyin farkında olan, duyarlı gençlerimiz çocuklarımız da var ama n... Devamını Gör