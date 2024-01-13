TikTok'un Tehlikeli Akımı 'Ölüm Çelmesi'ne Uzmanlardan Uyarı Geldi: "Bu Çocuklara Rehberlik Edilmelidir"

'Son zamanlarda sosyal medya üzerinden çocuklar üzerinde davranışsal bir sorun haline gelmiş bir sorun ile karşı karşıyayız. Çelme takma oyununu sadece bir çelme takma olarak görmeyelim. Bu ileride birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bunun arkasındaki neden özellikle arzu edilen kimlik inşası sorunu ile karşı karşıyayız. Bu riskli davranışları besleyen ve beraberinde adrenalin peşinde koşan çocuklar heyecan arayışı içinde oluyorlar.'