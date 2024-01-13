TikTok'un Tehlikeli Akımı 'Ölüm Çelmesi'ne Uzmanlardan Uyarı Geldi: "Bu Çocuklara Rehberlik Edilmelidir"
TikTok'un Tehlikeli Akımı 'Ölüm Çelmesi'ne Uzmanlardan Uyarı Geldi: "Bu Çocuklara Rehberlik Edilmelidir"
Geçtiğimiz yıllarda akım olan 'ölüm çelmesi' tekrar akım oldu. Antalya'da genç bir sporcunun omurgasının kırmasının ardından uzmanlar aileleri uyardı.
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Her yaş aralığından kullanıcıya sahip olan TikTok'ta tehlikeli bir akım tekrar gündeme geldi.
Üç kişinin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki kişiye çelme takıp düşmesiyle yapılan bu akım, ciddi yaralanmalara yol açıyor.
Antalya'da bu akımı yaparken omurgasının kıran genç sporcunun ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, aileleri uyardı.
Prof. Dr. Dilci, çelme takma oyunun kimlik inşası sorunlarına yol açabildiğini ve riski davranışları teşvik ettiğini söyledi. Bu akımın, adrenalin peşinde koşan ve heyecan arayan çocukları etkilediğini de belirtti.
Dilci, aynı zamanda "Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir" dedi.
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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 yıl önce bu akım ile ilgili uyarıda bulunmuş ve okulların uyarıldığını belirtmişti.
Selçuk, 'ölüm çelmesi' olarak bilinen akımla ilgili "Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen." demişti.
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Ciddem bütün umudumuz bu gençlik midir?
Bir cacık olmaz bunlardan.
Şu platforma video yükleyen insanlarda (istisnalar olabilir faydalı içerikler için) ne özsaygı, ne ciddiyet, ne mahremiyet,ne de zeka beklemiyorum. Sosyal me... Devamını Gör
Yazdığın şeyler noktasına virgülüne kadar öyle doğru ki bişey ekleyemedim
90'lar kuşağindanım bizim nesil böyle değildi. Bu tarz embesilce hareketler tarzlar yoktu. Deli mi s.kti olum sizi gidin dersinizi çalışın, kitabınızı okuyun... Devamını Gör
kuşakla alakası yok dicem ama gördüklerimiz bu tezimi alaşağı ediyor. Çok aklı başında, herşeyin farkında olan, duyarlı gençlerimiz çocuklarımız da var ama n... Devamını Gör