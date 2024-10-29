Ticaret ve Ekonomik Etkinliklerinin “İyileştirici Özelliği”

Bu dönüşüm sürecinde, ticari ve sanayi faaliyetlerin yoğunlaşması büyük önem taşıyor. Pandemi sonrası değişen dünya ekonomisi, Türk iş insanlarını ihracat odaklı yeni stratejiler geliştirmeye teşvik ediyor. İşte bu noktada, Türkiye'nin küresel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşmasını amaçlayan WA Forum Western Anatolia Trade & Development Forum devreye giriyor. 3-4 Haziran 2024’te İzmir’de düzenlenen bu forum, yalnızca ulusal değil, uluslararası iş dünyasının da ilgisini çekti. İzmir’den sonra Türkiye’nin ticaret merkezi haline gelen şehirlerde ve ardından farklı ülkelerde devam edecek olan etkinlik hem üreticilere hem de girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor.

WA Forum’un temel amacı, Türk iş dünyasına global pazarlarda daha fazla yer edinme şansı sunmak. Etkinliğin kalbinde yer alan B2B (işten işe) eşleşmeleri, üreticiler ve girişimcilerin kısa süreli görüşmeler aracılığıyla iş bağlantıları kurmasına olanak tanıyor. Bu görüşmeler, WA Forum’un sunduğu yapay zekâ destekli uygulama Netwix ile gerçekleştiriliyor. Netwix, katılımcıların sektörel ihtiyaçlarına uygun bağlantılar kurmalarını sağlıyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediliyor hem de iş ilişkilerinin sürdürülebilirliği artırılıyor.

Türkiye’nin 2024 ihracat hedefi olan 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşabilmek, yalnızca büyük işletmelerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de global pazarlarda yer almasına bağlı. WA Forum, bu süreçte KOBİ’lere destek sunarak onların uluslararası ticarete katılmalarını teşvik ediyor. Enerji, savunma sanayi, teknoloji ve üretim gibi çeşitli alanlarda düzenlenen paneller, iş insanlarına sektörel bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı tanıyor.