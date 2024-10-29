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Ticaret ve Ekonomik Etkinliklerinin “İyileştirici Özelliği”

etiket Ticaret ve Ekonomik Etkinliklerinin “İyileştirici Özelliği”

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 21:59

WA Forum, Türkiye’nin bölgesel bir güç olmaktan çıkarak küresel ticarette söz sahibi bir oyuncu olma hedefinin somut adımlarından biridir. Bu forum, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, yerel üreticilere ve girişimcilere uluslararası arenada kendilerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatları sunuyor. İzmir’den başlayan bu yolculuk, Türkiye’nin diğer ticaret merkezlerine ve uluslararası platformlara yayılarak, yerel dinamikleri küresel standartlarla buluşturmayı amaçlıyor. Bu vizyon hem ulusal ekonomiyi güçlendirmeyi hem de sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.

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Türkiye, ekonomik olarak bölgesel bir güç olmaktan küresel bir oyuncuya dönüşmek istiyor.

Türkiye, ekonomik olarak bölgesel bir güç olmaktan küresel bir oyuncuya dönüşmek istiyor.

Bu dönüşüm sürecinde, ticari ve sanayi faaliyetlerin yoğunlaşması büyük önem taşıyor. Pandemi sonrası değişen dünya ekonomisi, Türk iş insanlarını ihracat odaklı yeni stratejiler geliştirmeye teşvik ediyor. İşte bu noktada, Türkiye'nin küresel ticarette daha güçlü bir konuma ulaşmasını amaçlayan WA Forum Western Anatolia Trade & Development Forum devreye giriyor. 3-4 Haziran 2024’te İzmir’de düzenlenen bu forum, yalnızca ulusal değil, uluslararası iş dünyasının da ilgisini çekti. İzmir’den sonra Türkiye’nin ticaret merkezi haline gelen şehirlerde ve ardından farklı ülkelerde devam edecek olan etkinlik hem üreticilere hem de girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor.

WA Forum’un temel amacı, Türk iş dünyasına global pazarlarda daha fazla yer edinme şansı sunmak. Etkinliğin kalbinde yer alan B2B (işten işe) eşleşmeleri, üreticiler ve girişimcilerin kısa süreli görüşmeler aracılığıyla iş bağlantıları kurmasına olanak tanıyor. Bu görüşmeler, WA Forum’un sunduğu yapay zekâ destekli uygulama Netwix ile gerçekleştiriliyor. Netwix, katılımcıların sektörel ihtiyaçlarına uygun bağlantılar kurmalarını sağlıyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediliyor hem de iş ilişkilerinin sürdürülebilirliği artırılıyor.

Türkiye’nin 2024 ihracat hedefi olan 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşabilmek, yalnızca büyük işletmelerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de global pazarlarda yer almasına bağlı. WA Forum, bu süreçte KOBİ’lere destek sunarak onların uluslararası ticarete katılmalarını teşvik ediyor. Enerji, savunma sanayi, teknoloji ve üretim gibi çeşitli alanlarda düzenlenen paneller, iş insanlarına sektörel bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı tanıyor.

Yerel dinamiklerden küresel ticaretin kalbine yolculuk, WA Forum’un İzmir’den başlayıp, Denizli, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde devam ederek Azerbaycan, ABD ve Almanya gibi uluslararası lokasyonlara taşınması, etkinliğin küresel çapta bir etkiye sahip olma iddiasını destekliyor.

Yerel dinamiklerden küresel ticaretin kalbine yolculuk, WA Forum’un İzmir’den başlayıp, Denizli, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde devam ederek Azerbaycan, ABD ve Almanya gibi uluslararası lokasyonlara taşınması, etkinliğin küresel çapta bir etkiye sahip olma iddiasını destekliyor.

Etkinlik, Türk iş dünyasının yerel dinamiklerini uluslararası standartlarla buluşturmayı hedefliyor. Forumun kurucusu Yörük Kaan Sezer, “Türkiye’deki üreticiler için artık iç piyasada kalmak bir seçenek değil, küresel pazarlarda yer alarak rekabet etmek zorundalar.” diyor. Bu çerçevede, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için etkinliklerin farklı şehirlerde ve ülkelerde düzenlenmesi büyük önem taşıyor.

Türk iş dünyasında küçük üreticiler, döviz dalgalanmaları ve artan üretim maliyetleri gibi zorluklarla mücadele etmek zorunda. Dövizdeki dalgalanmalar, maliyetlerin öngörülemez hale gelmesine neden oluyor ve özellikle ithalata dayalı hammadde kullanımının yaygın olduğu Türkiye’de, kur artışları üretim maliyetlerini önemli ölçüde yükseltiyor. Bu durum, küçük üreticiler için rekabet gücünü zayıflatabiliyor. WA Forum, bu zorlukları aşmak isteyen üreticilere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Etkinlikte, döviz riskine karşı korunma stratejileri, yerli hammadde kullanımının teşvik edilmesi ve devlet destekli finansman imkanları gibi çözümler sunuluyor.

Forumun ana paydaşlarından biri olan BATİGED (Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği), WA Forum’un uluslararası iş ağlarını genişletme hedefinde kritik bir role sahip. BATİGED, üyeleri aracılığıyla ticaretin yerel değerlerini dünya pazarına tanıtmayı amaçlıyor.

Forumun ana paydaşlarından biri olan BATİGED (Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği), WA Forum’un uluslararası iş ağlarını genişletme hedefinde kritik bir role sahip. BATİGED, üyeleri aracılığıyla ticaretin yerel değerlerini dünya pazarına tanıtmayı amaçlıyor.

Bu oluşum, uluslararası lobi faaliyetlerinde önemli bir yapı olarak dikkat çekiyor ve gelecekte adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, döviz kurlarının dalgalanması ve küresel ekonomideki belirsizlikler, Türk üreticileri için yeni stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılıyor. WA Forum, bu zorluklarla başa çıkmak isteyen iş insanları için önemli bir platform sunuyor. Türkiye, sanayi ve teknoloji alanlarına yatırım yaparak 2024 ihracat hedeflerine ulaşmayı planlıyor. WA Forum, bu hedeflere katkı sağlamak amacıyla İzmir’den başlayarak, ülkenin farklı şehirlerinde ve uluslararası arenalarda düzenlenmeye devam edecek.

Forum kapsamında yapacağım konuşmada, dijital çağın getirdiği pazarlama dinamikleri ve yeni nesil stratejileri, katılımcılara dijital dünyada rekabet gücünü artırmanın yollarını anlatacağım. Pazarlamanın geleceği, dijital araçların etkin kullanımı ve marka yönetimi gibi konularla iş dünyasına yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyorum. WA Forum üreticiler ve girişimciler için yeni pazarlama ve marka stratejileri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor.

WA Forum, Türk iş dünyasını uluslararası ticaretin dinamikleriyle buluşturan, üretici ve girişimcilere global pazarlarda rekabet etme fırsatı sunan bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

WA Forum, Türk iş dünyasını uluslararası ticaretin dinamikleriyle buluşturan, üretici ve girişimcilere global pazarlarda rekabet etme fırsatı sunan bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

İzmir’den başlayan bu yolculuk, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve ardından küresel platformlarda devam edecek. Etkinlik, ticaretin yerel ve küresel boyutlarını birleştirerek, Türkiye’nin ticari geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. Bir sonraki ilde düzenlenecek olan WA Forum’u takip etmek, küresel ticaretin kapılarını aralamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İş dünyası profesyonelleri, girişimciler ve sektör uzmanları için bu etkinlik, geleceğin ticaret vizyonuna dahil olmanın en iyi yollarından biri olacak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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