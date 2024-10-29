Ticaret ve Ekonomik Etkinliklerinin “İyileştirici Özelliği”
Ticaret ve Ekonomik Etkinliklerinin “İyileştirici Özelliği”
WA Forum, Türkiye’nin bölgesel bir güç olmaktan çıkarak küresel ticarette söz sahibi bir oyuncu olma hedefinin somut adımlarından biridir. Bu forum, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemde, yerel üreticilere ve girişimcilere uluslararası arenada kendilerini tanıtma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatları sunuyor. İzmir’den başlayan bu yolculuk, Türkiye’nin diğer ticaret merkezlerine ve uluslararası platformlara yayılarak, yerel dinamikleri küresel standartlarla buluşturmayı amaçlıyor. Bu vizyon hem ulusal ekonomiyi güçlendirmeyi hem de sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.
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Türkiye, ekonomik olarak bölgesel bir güç olmaktan küresel bir oyuncuya dönüşmek istiyor.
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Yerel dinamiklerden küresel ticaretin kalbine yolculuk, WA Forum’un İzmir’den başlayıp, Denizli, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde devam ederek Azerbaycan, ABD ve Almanya gibi uluslararası lokasyonlara taşınması, etkinliğin küresel çapta bir etkiye sahip olma iddiasını destekliyor.
Forumun ana paydaşlarından biri olan BATİGED (Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği), WA Forum’un uluslararası iş ağlarını genişletme hedefinde kritik bir role sahip. BATİGED, üyeleri aracılığıyla ticaretin yerel değerlerini dünya pazarına tanıtmayı amaçlıyor.
WA Forum, Türk iş dünyasını uluslararası ticaretin dinamikleriyle buluşturan, üretici ve girişimcilere global pazarlarda rekabet etme fırsatı sunan bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.
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