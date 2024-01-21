Ticaret Bakanlığı Açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ticaret Bakanlığı Açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 568 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda şüpheli görülen bir kargo tespit edildi. Söz konusu paket narkotik köpekleriyle arandı.
Yapılan aramada büyük hacimli kargo kutularının içinden farklı renk ve desenlerde kumaşlara sarılmış halde uyuşturucu madde bulundu.
Ticaret Bakanlığı yaptığı paylaşımda uyuştucu ile mücadele mesajı da verdi: "Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kargo paketleri içerisindeki 568 kilogram uyuşturucunun piyasa değeri ise 68 milyon TL.
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