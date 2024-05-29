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THY, Çalışanların Yılın İkinci Yarısındaki Maaş Zammını 2 Ay Öne Çekti: Zam Oranı Ne Oldu?

THY, Çalışanların Yılın İkinci Yarısındaki Maaş Zammını 2 Ay Öne Çekti: Zam Oranı Ne Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 15:58

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarına açıklama yaparak maaş zamlarına yönelik önemli bir karar aldıklarını belirtti. Bolat, Kurban Bayramı’nda ikramiye ödenmeyeceğini ancak çalışanlara yılın ikinci yarısı için yapılacak zammı 2 ay erkene çektiklerini duyurdu.

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Ahmet Bolat, çalışanlara yaptığı açıklamada aldıkları kararları duyurdu.

Ahmet Bolat, çalışanlara yaptığı açıklamada aldıkları kararları duyurdu.

Airlines Haber'in paylaşımında, Kurban Bayramı’nda çalışanlara ikramiye verilmeyeceğini açıklayan Bolat, Temmuz ayında planlanan maaş zammının da öne çekilerek Mayıs ayında verileceğini açıkladı.

THY çalışanlarına 2024 yılı ilk 6 ayı için Ocak ayında yüzde 64 oranında zam yapmıştı.

THY çalışanlarına 2024 yılı ilk 6 ayı için Ocak ayında yüzde 64 oranında zam yapmıştı.

Bolat, 'Ocak ayında zaten bir zam gerçekleştirdik. İkramiyelerle ilgili nihai kararı ise yıl sonunda vereceğiz' derken, TGS (Turkish Ground Services), TSS (THY’nin teknik hizmetler şirketi) ve Turkish DO&CO çalışanlarına yılın ikinci yarısı için yüzde 30 oranında zam yapıldı.

İşte Bolat'ın o açıklaması.

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