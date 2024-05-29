THY, Çalışanların Yılın İkinci Yarısındaki Maaş Zammını 2 Ay Öne Çekti: Zam Oranı Ne Oldu?
THY, Çalışanların Yılın İkinci Yarısındaki Maaş Zammını 2 Ay Öne Çekti: Zam Oranı Ne Oldu?
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarına açıklama yaparak maaş zamlarına yönelik önemli bir karar aldıklarını belirtti. Bolat, Kurban Bayramı’nda ikramiye ödenmeyeceğini ancak çalışanlara yılın ikinci yarısı için yapılacak zammı 2 ay erkene çektiklerini duyurdu.
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Ahmet Bolat, çalışanlara yaptığı açıklamada aldıkları kararları duyurdu.
THY çalışanlarına 2024 yılı ilk 6 ayı için Ocak ayında yüzde 64 oranında zam yapmıştı.
İşte Bolat'ın o açıklaması.
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