THY, Çalışanların Yılın İkinci Yarısındaki Maaş Zammını 2 Ay Öne Çekti: Zam Oranı Ne Oldu?

Bolat, 'Ocak ayında zaten bir zam gerçekleştirdik. İkramiyelerle ilgili nihai kararı ise yıl sonunda vereceğiz' derken, TGS (Turkish Ground Services), TSS (THY’nin teknik hizmetler şirketi) ve Turkish DO&CO çalışanlarına yılın ikinci yarısı için yüzde 30 oranında zam yapıldı.