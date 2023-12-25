Tesla’nın Elektrikli Kamyoneti Cybertruck ile İlgili Çok Büyük Bir Üretim Sorunu Ortaya Çıktı
Tesla’nın Elektrikli Kamyoneti Cybertruck ile İlgili Çok Büyük Bir Üretim Sorunu Ortaya Çıktı
Birden fazla Tesla çalışanı, Elon Musk liderliğindeki şirketin, Cybertruck üretiminde yüksek hacimde ve güvenilir bir şekilde üretim yapabilme konusunda karşılaştığı temel sorunları açığa çıkardı. Cybertruck üretim sürecinin devamındaki sorunların nasıl çözüleceği henüz bilinmiyor. Detaylar içerikte. 👇
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Yeni bir rapor Tesla'nın Cybertruck üretimini 2025 yılına kadar yılda 250.000 adet seviyesine çıkarmasının önündeki ana engeli açıklıyor.
Reuters tarafından yayınlanan rapora göre Tesla'nın Cybertruck üretimindeki yavaşlamanın ana nedeni yeni 4680 batarya hücrelerinde kullanılan kuru kaplama teknolojisi.
Bu 4680 bataryalar şu anda Tesla'nın Giga Texas tesisinde üretilmekte ancak tesis yılda sadece 24.000 adet batarya üretebiliyor ve bu miktar, Cybertruck için olan talebi karşılamakta yetersiz.
Ana sorun Tesla'nın bu 4680 bataryaları endüstriyel ölçekte üretmek için gerekli olan kuru kaplama tekniğini henüz tam anlamıyla geliştirememiş olması.
Kuru kaplama teknolojisi laboratuvar ortamında, kapasitörlerde ve bazı pillerde kullanılan bir yöntem olmasına rağmen elektrikli otomobil bataryaları için bu ölçekte uygulanmış bir örnek yok.
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Tesla'nın karşılaştığı zorluklar sadece üretim ölçeğini artırmak ve süreci hızlandırmakla sınırlı değil, aynı zamanda şirket bu süreç için gerekli olan ekipman ve araçları da kendisi geliştirmek zorunda.
Tesla'nın 4680 bataryalarındaki bu yenilikçi kuru kaplama teknolojisine büyük önem vermesinin nedeni bu sayede zaman ve maliyet avantajı sağlaması.
Şirket bu teknolojiyi mükemmelleştirmeyi ve geniş ölçekli üretime geçmeyi hedefliyor, böylece Cybertruck üretimini artırıp talebi karşılamayı planlıyor.
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