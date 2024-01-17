Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Terminatör Filminin Yıldızı Arnold Schwarzenegger Saati Yüzünden Gümrük Polisi Tarafından Göz Altına Alındı

Terminatör Filminin Yıldızı Arnold Schwarzenegger Saati Yüzünden Gümrük Polisi Tarafından Göz Altına Alındı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 23:38

Amerikalı aktör ve politikacı Arnold Schwarzenegger Münih Havaalanı’nda Alman gümrük polisi tarafından gözaltına alındı. Detaylar içeriğimizde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

76 yaşındaki aktör, sporcu ve politikacı olarak bildiğimiz Arnold Schwarzenegger sektörde adını duyurmuş isimlerden biri.

76 yaşındaki aktör, sporcu ve politikacı olarak bildiğimiz Arnold Schwarzenegger sektörde adını duyurmuş isimlerden biri.

Kariyeri boyunca 30 filmde yer almış oyuncu, bazı filmlerde yönetmelik ve yapımcılık görevlerini de üstlenmiş.

Kariyeri boyunca 30 filmde yer almış oyuncu, bazı filmlerde yönetmelik ve yapımcılık görevlerini de üstlenmiş.

Hayatı belgesel olan Arnold "Terminatör" serisi "Av"ve "Komando" gibi filmlerle birçok hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Hayatı belgesel olan Arnold "Terminatör" serisi "Av"ve "Komando" gibi filmlerle birçok hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

300 Milon dolarlık servetiyle Amerika'nın en zengin oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger havaalanında gümrük polisi tarafından göz altına alındı.

300 Milon dolarlık servetiyle Amerika'nın en zengin oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger havaalanında gümrük polisi tarafından göz altına alındı.

Pahalılığı ile meşhur olan saatinden dolayı Almanya'daki Münih havaalanında gümrük denetimi sırasında sorun yaşadı.

Pahalılığı ile meşhur olan saatinden dolayı Almanya'daki Münih havaalanında gümrük denetimi sırasında sorun yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlara birlikte bakalım👇

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
İçeriğin Devamı Aşağıda

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.
İçeriğin Devamı Aşağıda

10.

10.

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın