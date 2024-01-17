Terminatör Filminin Yıldızı Arnold Schwarzenegger Saati Yüzünden Gümrük Polisi Tarafından Göz Altına Alındı
Terminatör Filminin Yıldızı Arnold Schwarzenegger Saati Yüzünden Gümrük Polisi Tarafından Göz Altına Alındı
Amerikalı aktör ve politikacı Arnold Schwarzenegger Münih Havaalanı’nda Alman gümrük polisi tarafından gözaltına alındı. Detaylar içeriğimizde👇
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76 yaşındaki aktör, sporcu ve politikacı olarak bildiğimiz Arnold Schwarzenegger sektörde adını duyurmuş isimlerden biri.
Kariyeri boyunca 30 filmde yer almış oyuncu, bazı filmlerde yönetmelik ve yapımcılık görevlerini de üstlenmiş.
Hayatı belgesel olan Arnold "Terminatör" serisi "Av"ve "Komando" gibi filmlerle birçok hayran kitlesine ulaşmayı başardı.
300 Milon dolarlık servetiyle Amerika'nın en zengin oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger havaalanında gümrük polisi tarafından göz altına alındı.
Pahalılığı ile meşhur olan saatinden dolayı Almanya'daki Münih havaalanında gümrük denetimi sırasında sorun yaşadı.
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