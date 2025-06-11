Temizlik Yapmayı Neden Sürekli Erteleriz?

Eğer evinize genelde misafir gelmiyorsa temizlik yapmayı sık sık erteliyor olabilirsiniz... Eğer böyle düşünüyorsanız da kendi sağlığınız için bunun çok doğru olduğunu söyleyemeyiz. Birken tozlar bir noktadan sonra sizin için de tehlikeli. O yüzden temizliği sadece misafir için yapmamakta fayda var.