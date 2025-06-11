Temizlik Yapmayı Neden Sürekli Erteleriz?
Bazen temizliğin ne kadar önemli olduğunu bilsek de içimizden yapmak gelmez. Erteledikçe erteleriz. Tozlar dağ olur, işler biriktikçe birikir. Acaba neden temizlik yapmak her zaman bu kadar ertelenen bir iş, hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte temizlik yapmayı neden sürekli ertelediğimizi inceleyelim...
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1. Nereden başlayacağını bilememek en zorudur...
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2. Yorgunluk, en büyük etken...
3. Temizliği kafanızda çok büyütüyorsunuz!
4. Her yaptığınız temizlik "mükemmel" olmak zorunda değil!
5. Bazen de sadece canınız istemez...
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6. Zaten kim görüyor ki diye düşünüyor olabilirsiniz...
7. Temizlik yapma zamanınız gelmiyor olabilir.
8. Zaten yine eski haline dönecek diye düşünmek de geçerli nedenlerden biri...
9. Yalnız yapmaktan sıkılıyorsanız yanınıza birini bulabilirsiniz.
10. Temizlik konusunda kendinizi suçlamayı bırakın!
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