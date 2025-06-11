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Temizlik Yapmayı Neden Sürekli Erteleriz?

etiket Temizlik Yapmayı Neden Sürekli Erteleriz?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 12:33

Bazen temizliğin ne kadar önemli olduğunu bilsek de içimizden yapmak gelmez. Erteledikçe erteleriz. Tozlar dağ olur, işler biriktikçe birikir. Acaba neden temizlik yapmak her zaman bu kadar ertelenen bir iş, hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte  temizlik yapmayı neden sürekli ertelediğimizi inceleyelim...

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1. Nereden başlayacağını bilememek en zorudur...

Evin her köşesinin temizlenmesi gerekiyordur ama siz bir türlü nereden başlayacağınıza karar veremezsiniz. Bu kararsızlığın sonucunda da hiçbir şey yapmayıp bütün gün yatmayı tercih etmek kaçınılmaz oluyor. Oysa bir yerden başlasanız zaten devamı gelecek...

2. Yorgunluk, en büyük etken...

Gün içinde iş, okul, sosyal hayat derken eve gelince pil seviyenizin neredeyse %5'e düşmesi çok normal... İşte o anda belki de size kalan tek bir vakti de temizlemekle değerIendirmek boşa zaman kaybı gibi geliyor. 'Amaaan, neyse yaparım!' deyip asla yapılmıyor...

3. Temizliği kafanızda çok büyütüyorsunuz!

Bugün kesin temizlik yapacağım deyip, kendinizi koltukta oturmuş Netflix izlerken buluyorsanız, temizliği bir görev olarak görmek yerine neden yapmanız gerektiğine odaklanın. Saatlerce temizlik yapmamak için oyalanmak yerine, hemen yapıp bitirin...

4. Her yaptığınız temizlik "mükemmel" olmak zorunda değil!

Birçoğunuz 'temizlik' dendiği zaman kafada koltukları çekmeli, mutfağı indirmeli derin bir temizlik olarak anlıyor. Halbuki temizlik illa bu kadar büyük olmak zorunda değil. Evi süpürüp, tozunu almak da temizlik yapmaktır. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp bir işin ucundan hemen tutmaya başlayın.

5. Bazen de sadece canınız istemez...

İlla her zaman mantıklı bir açıklama yapılmasına gerek yok. O gün belki de temizlik modunuz yoktur. Böyle zamanlarda temizlik yapmak için kendinizi zorlamak yerine akışa bırakın. 1 gün daha temizlik yapmasanız en fazla ne olabilir? Kısaca o gün keyfiniz yoksa temizliğe elinizi bile sürmeyin.

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6. Zaten kim görüyor ki diye düşünüyor olabilirsiniz...

Eğer evinize genelde misafir gelmiyorsa temizlik yapmayı sık sık erteliyor olabilirsiniz... Eğer böyle düşünüyorsanız da kendi sağlığınız için bunun çok doğru olduğunu söyleyemeyiz. Birken tozlar bir noktadan sonra sizin için de tehlikeli. O yüzden temizliği sadece misafir için yapmamakta fayda var.

7. Temizlik yapma zamanınız gelmiyor olabilir.

Hiçbir işiniz olmasa bile o gün eğer temizlik yapmak için yeterince enerji toplayamadığınızı hissediyorsanız içinizden yapmak gelmiyor olabilir. Çoğu kişi temizlik yapmaya başlayabilmek için son dakika bir şeylerin olmasını bekliyor. Belki de siz de bu yüzden erteliyorsunuzdur.

8. Zaten yine eski haline dönecek diye düşünmek de geçerli nedenlerden biri...

Temizlik yapmayı etkileyen en büyük sebeplerden biri de ertesi gün yine eski haline döneceğini bilmektir... Yani bugün saatlerce de uğraşsanız yarın ev yine eski haline dönüyor. Bu yüzden de motivasyonunuzu toplamak bazen zor olabilir.

9. Yalnız yapmaktan sıkılıyorsanız yanınıza birini bulabilirsiniz.

Kabul etmek gerekir ki temizlik yapmak çok da eğlenceli bir aktivite değil. Hele de yalnız temizlik yaparken yorgunluk 5 katına çıkıyor. Bu da iyice motivasyonu düşürüyor. Eğer evde kalabalık yaşıyorsanız evin diğer üyeleri ile temizlik yapın çünkü temizlik bir ekip işidir!

10. Temizlik konusunda kendinizi suçlamayı bırakın!

Bazen içten içe temizlik yapmanın ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bilseniz de yapasınız gelmez. Bu yüzden kendinizi suçlu hissetmeyi bırakın! Siz kendinizi suçladıkça işler size daha da yük olacak. Unutmayın ki, temizliğin en zor kısmı her zaman başlamaya karar vermektir.

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