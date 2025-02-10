Temizlik Alışkanlıklarına Göre Senin Auran Hangi Renk?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Senin Auran Hangi Renk?
Etrafını temiz ve düzenli tutma şeklin aslında enerjini ve çevrene yaydığın aurayı da belirliyor! Titiz ve düzenli misin yoksa biraz daha rahat mı yaklaşıyorsun? Temizlik alışkanlıklarına göre senin auranın hangi renk olduğunu öğrenmek için hemen testimizi çöz!
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1. Temizlik yapmaya nasıl yaklaşıyorsun?
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2. Evin hangi bölgesi en çok dikkatini çeker?
3. Misafir geleceğinde temizlik için ne yaparsın?
4. Peki, buzdolabını ne sıklıkla temizlersin?
5. Temizlik yaparken hangi müziği açarsın?
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6. Banyodaki aynanın lekesiz olması senin için önemli mi?
7. Eşyalarını nasıl düzenlersin?
8. Elini yıkamadan yemek yer misin?
Senin auran beyaz!
Senin auran mavi!
Senin auran turuncu!
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