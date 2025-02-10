Temizlik Alışkanlıklarına Göre Senin Auran Hangi Renk?

Sen temizliği pek kafaya takmayan, anı yaşayan bir insansın. Dağınıklık senin için büyük bir problem değil, hatta bazen bundan keyif alıyorsun. Turuncu auran, enerjin ve özgürlüğüne düşkün yapını yansıtıyor. Düzen konusunda çok katı değilsin ama zaman zaman biraz daha dikkatli olsan iyi olur. Arkadaşların seni eğlenceli ve rahat biri olarak görüyor ama unutma, temizlik bazen sadece görsel değil, sağlığın için de önemli.