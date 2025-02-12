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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 11:01

Temizlik tarzın, karakterin hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor olabilir! Kimileri için temizlik bir terapi, kimileri içinse tamamen bir zorunluluktan ibaret. Peki, sen hangi taraftasın? Detaycı bir temizlik gurusu musun, yoksa 'bırak dağınık kalsın' diyenlerden mi? Bu testle temizlik alışkanlıklarına göre hangi filmin başrolü olduğunu keşfetmeye hazır mısın?

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1. Temizlik yapmaya nasıl başlarsın?

2. Evinde deterjan ve temizlik malzemeleri konusunda nasılsın?

3. Cam silmek hakkında ne düşünüyorsun?

4. Temizlik konusunda süper gücün olsa ne olurdu?

5. Bir film karakteri olarak temizlikle ilgili en büyük düşmanın kim olurdu?

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6. Diyelim ki bir haftalığına tatile gidiyorsun. Evinin temizliği hakkında ne düşünürsün?

7. Elektrikli süpürge sesi seni rahatsız eder mi?

7. Elektrikli süpürge sesi seni rahatsız eder mi?

8. Son olarak halı yıkatmak veya silmek ne sıklıkta yaptığın bir şey?

8. Son olarak halı yıkatmak veya silmek ne sıklıkta yaptığın bir şey?

The Devil Wears Prada!

The Devil Wears Prada!

Sen tam bir düzen ve şıklık insanısın! Her şeyin yerli yerinde, temiz ve kusursuz olmasını istiyorsun. Öyle ki bazen en küçük detay bile gözünden kaçmıyor! Planlı ve disiplinlisin, temizlik konusunda da aynı titizliği gösteriyorsun. Tıpkı Miranda Priestly gibi, bulunduğun ortamın kusursuz görünmesini seviyorsun ve başkalarının da aynı özeni göstermesini bekliyorsun. Temizlik senin için bir alışkanlık değil, bir yaşam biçimi!

Bridget Jones’s Diary!

Bridget Jones’s Diary!

Temizlik konusuna çok da takılmıyorsun çünkü hayatın çok daha önemli dertleri var! Dağınıklık senin için bir problem değil hatta bazen kendi dağınıklığında kaybolmak hoşuna bile gidiyor. 'Bırak dağınık kalsın' felsefesini benimsediğin zamanlar çok ama yine de ortam fazla karışınca arada bir temizlik atağına geçiyorsun. Tıpkı Bridget Jones gibi hayatı olduğu gibi kabul ediyorsun ve kendine fazla yüklenmiyorsun. Sonuçta kimse mükemmel değil, değil mi?

The Grand Budapest Hotel!

The Grand Budapest Hotel!

Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, bir sanat! Estetik bir düzeni seviyor, her şeyin ahenk içinde olmasını istiyorsun. Ortamın hem temiz hem de görsel olarak hoş görünmesi senin için çok önemli. Tıpkı filmdeki otelin düzeni gibi, sen de çevrendeki düzeni bozmamak için ekstra çaba harcıyorsun. Temizlik ve düzen senin için bir keyif, çünkü güzel ve zarif bir ortamda yaşamak senin ruhunu dinlendiriyor!

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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