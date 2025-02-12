Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Hangi Filmin Başrolüsün?
Temizlik tarzın, karakterin hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor olabilir! Kimileri için temizlik bir terapi, kimileri içinse tamamen bir zorunluluktan ibaret. Peki, sen hangi taraftasın? Detaycı bir temizlik gurusu musun, yoksa 'bırak dağınık kalsın' diyenlerden mi? Bu testle temizlik alışkanlıklarına göre hangi filmin başrolü olduğunu keşfetmeye hazır mısın?
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1. Temizlik yapmaya nasıl başlarsın?
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2. Evinde deterjan ve temizlik malzemeleri konusunda nasılsın?
3. Cam silmek hakkında ne düşünüyorsun?
4. Temizlik konusunda süper gücün olsa ne olurdu?
5. Bir film karakteri olarak temizlikle ilgili en büyük düşmanın kim olurdu?
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6. Diyelim ki bir haftalığına tatile gidiyorsun. Evinin temizliği hakkında ne düşünürsün?
7. Elektrikli süpürge sesi seni rahatsız eder mi?
8. Son olarak halı yıkatmak veya silmek ne sıklıkta yaptığın bir şey?
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