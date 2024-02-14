TEMA Paylaştı: Siyanürle Altın Madeni Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA'nın geçtiğimiz yıllarda paylaştığı siyanürle altın madeni çıkarma işlemini anlatan animasyon video sosyal medyada gündem oldu.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni bölgesinde dün gerçekleşen toprak kayması ve birçok madencinin tonlarca toprak altında kalmasının ardından siyanürle altın madeni çıkarma işlemi çokça konuşulmaya başlanmıştı.
TEMA'nın paylaştığı ve ormanları zaman içerisinde kullanılamaz hale getiren siyanürlü altın madeni çıkarma işleminin nasıl yapıldığının anlatıldığı animasyon video ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video: 👇
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