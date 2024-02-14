TEMA Paylaştı: Siyanürle Altın Madeni Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Bir Günlüğüne Arkadaşında Kaldığı İçin Aralarında Küçük Bir Tartışma Çıkan Baba Kızın Güldüren Anları

Meral Akşener, Grup Toplantısında Hıçkırarak Ağladı: 'Niçin Hep Garipler Kaçamıyor?!'

Şaka Değil Gerçek: Kesilmek Üzere Olan Horoz 'Anne' Diye Bağırdı