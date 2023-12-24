Teknoloji Gelişse Bile Hala Yerinde Sayarak Bizi Çileden Çıkartan 20 Durum
Teknoloji Gelişse Bile Hala Yerinde Sayarak Bizi Çileden Çıkartan 20 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, teknolojinin gelişmesine karşın hala çok büyük bir gelişme yakalanamamış 20 maddeye bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Şirketlerin kartımdan para alması 10 saniye sürse de, konu iade olunca günlerce ve bazenleri haftalarca beklemem gerekiyor."
2. "Neden hala diş minesini onarabilecek bir teknoloji yok?"
3. "Ben kulak içi işitme cihazı kullanıyorum ve teknolojiden bu kadar geri kalmış olmalarını anlayamıyorum."
4. "Kesinlikle çürüyen dişler. Gerçekten en iyi çözümün dişi oyarak yeniden bir madde ile kaplanması olduğunu mu söylüyorsunuz? Daha da kötüsü her 10 yılda bir değiştirilmeleri gerekiyor."
5. "Uçaklardaki anons sistemleri. Hala pilotların söylediği hiçbir şeyi net bir şekilde anlayamıyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Açık kalp ameliyatlarından organ nakline kadar her şeyi yapabiliyoruz ama cilt lekeleri ve izlerine karşı çaresiz kalıyoruz."
7. "Teknolojik ve finansal açıdan bu kadar gelişmiş bir toplumda yaşamamıza rağmen hala ilaç stoklarında sorunlar yaşamamız bana çılgınca geliyor."
8. "Birçok insanı etkileyen sırt ağrısına karşı hala bir çözüm bulunamamış olması beni çıldırtıyor."
9. "Acaba düzgün çalışan bir yazıcı ne zaman tasarlanacak? Bizimkiler her ay bozulup duruyor."
10. "Tek bir tuşla çamaşırları yıkadıktan sonra kurutup katlayan bir makineye ihtiyacım var!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Şirketlerin yolladığı spam e-mailler. Ne kadar engellersem engelleyeyim her zaman yeni bir spam mail geliyor."
12. "Akıllı televizyonlardaki klavye sistemi. Eminim her harfi tek tek kumandam ile yazmaya çalışmaktan daha basit bir çözüm vardır."
13. "Kesinlikle trafik ışıkları. Gündüz düzgün çalışsalar da, geceleri sokaklar boşaldığında tam bir eziyet oluyorlar. Keşke etraftaki trafiği algılayarak anlık düzenlemeler yapabilen trafik ışıkları getirilse."
14. "Bir uçağa binmenin hala bu kadar uğraştırıcı ve yavaş olması bence kabul edilebilir değil."
15. "Dışarıda tuvalete girdiğimde sesin herkese gitmesinden nefret ediyorum. Neden daha sessiz bir sisteme sahip değiliz ki?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Arabanın kapısı kapattığında yeteri kadar sert itmiyorsan kapanırmış gibi kalmaları... Her arabadan indiğimde paranoya yaşıyorum."
17. "Haftanın 5 günü ve 40 saat çalışmak. Teknolojiyi insanlar rahat etsin diye icat etmemiş miydik?"
18. "Telefonla birisini arıyorsan ve o da tam aynı anda seni ararsa ikinizde asla çıkamayacağı bir arama mücadelesine düşüyorsunuz."
19. "Neden kulağımıza takarak aniden bütün dilleri anlayabilir hale gelebileceğimiz bir çeviri cihazı yok?"
20. "Laptopların ve telefonların şarjlarının hala bir günü bile tam bitirememesi tam bir utanç."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda