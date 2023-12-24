Teknoloji Gelişse Bile Hala Yerinde Sayarak Bizi Çileden Çıkartan 20 Durum

'Suya karşı dayanıklı değiller ve bu yüzden terlersem ya da duş alırsam en az 30 dakika kulağımdan çıkartmam gerekiyor. Bu da, o sırada olan hiçbir şeyi duyamamam demek. Neden telefonlarda olduğu gibi suya dayanaklı değiller ki?'