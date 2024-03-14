TCMB Rezervlerinde Döviz Azalırken, Altın Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı: İşte Haftalık Veriler!
TCMB Rezervlerinde Döviz Azalırken, Altın Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı: İşte Haftalık Veriler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste sekizinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 386 milyon dolar düşüşle tamamladı.
Bir önceki hafta 20 milyar 503 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 342 milyon dolar artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı.
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda