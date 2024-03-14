Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
TCMB Rezervlerinde Döviz Azalırken, Altın Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı: İşte Haftalık Veriler!

TCMB Rezervlerinde Döviz Azalırken, Altın Son Bir Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı: İşte Haftalık Veriler!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 15:47

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşünü sürdürürken, vatandaşların döviz mevduatı 5,7 milyar dolar arttı. Yabancılar borsada hisse satışlarına devam ederken, TCMB'nin döviz rezervleri azaldı, altın rezervleri son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 455,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Mart ile sona eren haftada 181 milyar 151,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 287,50 milyon dolar artarak 107 milyar 334,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 409,10 milyon dolar artarak 73 milyar 817,70 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 190 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 283 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 906 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Mart haftasında 292,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 259,5 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 10,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 6,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste sekizinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 386 milyon dolar düşüşle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste sekizinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 386 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 8 Mart itibarıyla 2 milyar 726 milyon dolar azalarak 80 milyar 511 milyon dolardan  77 milyar 785 milyon dolara indi. Böylece son 6 ayın en düşük seviyesi görüldü.

Aynı dönemde altın rezervleri 2,34 milyar dolar arttı ve 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksekseviyesine çıktı.

Böylece toplam rezervler 130 milyar 919 milyon dolardan, 130 milyar 533 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 20 milyar 503 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 342 milyon dolar artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 20 milyar 503 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 342 milyon dolar artarak 20 milyar 845 milyon dolara çıktı.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,0 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 363,4 milyar TL'den 12 trilyon 592,6 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 79,4 milyar TL'den 15 trilyon 324 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 8 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?