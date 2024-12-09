“Tazminat Davası Açacağız”: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Fatih Altaylı ve Uğur Emek İçin Suç Duyurusu

'EPDK'nin bir gecede yönetmelik çıkardığı, kimsenin haberi olmadan ön lisans dağıttığına' dair iddiaya değinilen açıklamada, 'Öncelikle EPDK'nin bir gecede yönetmelik çıkarması ve bunu Resmi Gazete'de yayımlatarak yürürlüğe sokması mümkün değildir, zira bu durum yasalarımıza ve ilgili mevzuatımıza aykırıdır.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 'Depolamalı RES/GES ön lisans süreci 5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren kanunla kurumumuza görev olarak verilmesi ile başlamıştır. Bu kanunla depolamalı RES/GES ön lisans süreçlerine yönelik 'ihale ve yarışma yapılmayacağı' ölçüm zorunluluğunun dahi istenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. İlgili kanunun amacı emre amade olmayan rüzgar ve güneş kaynaklı üretilen elektriğin depolanarak sisteme bağlanması ve elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının artırılmasını sağlamaktır' bilgisi paylaşıldı.