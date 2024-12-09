“Tazminat Davası Açacağız”: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Fatih Altaylı ve Uğur Emek İçin Suç Duyurusu
“Tazminat Davası Açacağız”: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Fatih Altaylı ve Uğur Emek İçin Suç Duyurusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Fatih Altaylı ve Uğur Emek tarafından ortaya atılan ‘EPDK yönetiminin depolamalı RES/GES önlisans başvuruları ile milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ve rant dağıttığı' iddiaları ile açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı ve bu iki kişi hakkında tazminat davası açacağını duyurdu.
İşte detaylar…
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kurum hakkındaki iddialarından dolayı Fatih Altaylı ve Uğur Emek hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) ön lisans başvuruları ve çeşitli konularda bir süredir ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Ön lisans başvurularının alınmasından "4 ay önce" sürecin resmiyet kazandığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle konudan tüm Türkiye'nin haberdar olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"EPDK yönetiminin yakınlarına ön lisans vermek için sadece online başvuruları kabul ettiği, belgelerini hazırlamak isteyen yatırımcılara yeterince süre tanınmadığına" dair iddiaya da yer verilen açıklamada, ön lisans başvurularının Mayıs 2019'dan bu yana online olarak yapıldığının tüm sektör oyuncuları tarafından bilindiği vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, 5 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren kanunla kuruma görev olarak verilen depolamalı RES/GES yatırımlarına ilişkin ön lisans sürecinde bir yetki aşımının söz konusu olmadığı, Enerji ve Tabii Bakanlığı'nın kasım ayında ilan ettiği enerji lisans tahsisi ihalesinin depolamalı RES/GES yatırımları ön lisans süreci ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.
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Açıklamada, "6 dolar-sentlik lisans tarifesi kapsamında ön lisans dağıtıldığına, bu rakamın 3,375 dolar-sent olabileceğine ancak bu fark sebebiyle elektriğe 30 yılda 129,6 milyar dolarlık fatura ödeneceğine" dair iddiaya ilişkin de, şunlar kaydedildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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