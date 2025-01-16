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Tatil Planlarını Kolaylaştıracak İpucu Bu Testin Sonunda!

etiket Tatil Planlarını Kolaylaştıracak İpucu Bu Testin Sonunda!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 18:01

Yaz-kış fark etmeden tatile giderken plan yapmak en zoru. Stres atmak için gidilen tatillerin plan aşaması çok daha stresli olmuyor mu? Tatil planı yaparken işini kolaylaştıracak o ipucuyu sana veriyoruz! İpucun ne merak ettiysen seni teste alalım...

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1. Tatil için alışverişe çıktın diyelim... Bu alışverişte en çok neyi unutursun?

2. Tatildeyken karşına planlarında olmayan bir restoran çıktı diyelim. Hemen girip dener misin?

3. Tatil için çanta hazırlarken kendini nasıl hissediyorsun?

4. Peki tatilde yaşayacağın en kötü şey sence ne?

5. Tatilden dönerken bavulun nasıl oluyor?

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6. Tatilde çekildiğin fotoğraflarda genelde nasıl olursun?

7. Tatilde en çok rahatsız olduğun şey ne peki?

8. Tatile çıkmadan nereye gideceğinle ilgili liste yapar mısın?

Senin ipucun her şeyi listelemek!

Tatile giderken pek plan yapanlardan değilsin. Sen daha spontane yaşıyorsun. Ama bu da tatilde stres olmana neden oluyor. O yüzden senin yapman gereken her şeyi listelemek, bu sayede hiçbir şeyi unutmazsın. Liste yapmak sadece eşyalar için gerekli değil elbette, bunun dışında gezerken de daha planlı olmanı sağlar. Bu sayede hiçbir yeri atlamadan her yeri gezmiş olursun. Tatile gitmeden hazırlayacağın check list ve tatildeyken yapacakların yazacağın bir liste tatilini çok daha eğlenceli geçirmene yardımcı olacaktır, bizden söylemesi!

Senin ipucun daha esnek olmak!

Sen planlarına fazla sadık birisin. Bir şey planladıysan onu esnetmek senin için imkansıza yakın. Tüm tatilini dakika dakika planladığın için tatilde hiç rahatlayamıyorsun. Biraz tatil planlarını esneterek tatilin tadına varabilirsin. O yüzden bizim sana tavsiyemiz biraz rahatlayıp planlarını esnetmen. Evet plan yapmak çoğu zaman çok iyi, ama arada o planı esnetmek de sana çok iyi gelecek, emin ol!

Senin ipucun az eşya almak!

Sen sanki tatile değil de yerleşmeye gidiyorsun. O kadar çok eşya alıyorsun ki bazen en gereklileri bulamıyorsun o koca bavulda. O yüzden bizim sana tavsiyemiz daha küçük bavullarla gezmeye gitmek. Tatile çıkmadan önce bir liste hazırlamalısın. Bu listeyi hazırlarken 'Bana bu tatilde gerekli mi?' diye düşünmen gerek. Eğer gerçekten lazım değilse hiiç o bavula girmeyecek. Daha hafif bir çanta ile gezdiğinde çok daha rahat ve eğlenceli bir tatil geçireceğine eminiz!

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