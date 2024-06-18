Tatil Planı Yaparken Kesinlikle Aklından Çıkarmaman Gereken 10 Şey

Tatil yolculuğunda ne ile gideceğinizi ayarlayın, bilet almanız gerekiyorsa geçe bırakmayın. Özel araç ile gidecekseniz rotanızın nasıl olacağını inceleyin. Böylece kolayca ve olabildiğince kısa bir sürede tatil yerine ulaşmış olursunuz. Özel aracınız yok ise tatil yerindeyken bir yerden başka bir yere giderken ne yapacağınızı planlayın. Araba kiralama mı yoksa toplu taşımalar mı? Tüm bunları önceden planlarsanız rahat olursunuz.