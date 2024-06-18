Tatil Planı Yaparken Kesinlikle Aklından Çıkarmaman Gereken 10 Şey
Tatil Planı Yaparken Kesinlikle Aklından Çıkarmaman Gereken 10 Şey
Tatil yerine giderken ve vardıktan sonra rahat edebilmeniz için aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli şeyler var. Stres atmak için gittiğiniz tatilin tadını tam olarak çıkarabilmek ve ruhunuzu dinlendirebilmeniz için dikkatli olmalısınız. Peki aklınızdan çıkartmamanız gereken şeyler neler? Gelin birlikte bakalım!
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1. Bütçenizi hesaplayın, planlama yapın.
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2. Önemli belge ve kartlarınızı yanınıza alın.
3. Konaklama yerini ayarlayın.
4. Hava durumuna dikkat edin.
5. Giderken ve oradayken ulaşımın nasıl olacağını ayarlayın.
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