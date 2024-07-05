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Tarot Falına Göre 6 Temmuz Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 6 Temmuz Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Temmuz Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Çok uzun süredir kendi önüne koyduğun bir hedef olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için fazlasıyla çaba gösterdiği görüyorum. Ancak bana kalırsa bu hedefin somut bir nesneden ziyade manevi bir durumla ilgiliymiş. Yakın zamanda o aradığın mutluluğa kavuşacağını söyleyebilirim. Motivasyonunu düşürme olur mu? Hayat devam ediyor. Ayrıca, çevrenden birinin de sana güzel haberleri olacak gibi hissettim. Bu kişinin isminde 'S' harfi var! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, gün içinde akademik kariyerinle ilgili ufak bir sorun yaşayacağını görüyorum. Bu süreçte, yanlış anlaşılmaktan korktuğun için kendinden büyük birisinden utana sıkıla yardım isteyeceksin. Biraz fazla kastığını düşünüyorum ben. Bunu yapmaman gerekiyor :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanabilir. Sana tavsiyem, değişime açık olman sevgili okurum. İsminde 'N' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, uzun süredir aranızın bozuk olduğu ve senin de bu duruma fazlasıyla içerlediğin kişiyle aranızdaki buzların erimesine yönelik bir adım atabilirsin gibi geldi bana. Şimdi ben böyle söyledim diye direkt olarak eskisi gibi olacağınızı düşünme. Fakat, bir yerden de başlamak lazım sonuçta. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. El ele verdiğiniz takdirde aşamayacağınız hiçbir şey yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, gün içinde aldığın güzel bir haberin karşısında kendini tutamayacak ve etrafındaki arkadaşlarınla da bunu paylaşmak isteyeceksin. E hal böyle olunca da etrafta kahkahalar uçuşacak sevgili okurum. Oh be! Uzun zamandır böyle hissetmiyordun. Artık derin bir nefes alma vakti :) Bununla beraber, sağlığına biraz dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde birtakım rahatsızlıklar yaşanabilir benden söylemesi. Bol su içmeyi de unutma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süre öncesine kadar kendinden çok etrafındaki insanlara odaklandığını görüyorum ancak gün içinde bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacağını söyleyebilirim sevgili okurum :) Bununla birlikte, kariyerinde de bazı kararlar vermen gerekiyor. Bu kararları verirken kendinden emin olmalı ve çevrenden birine danışmalısın. Dilerim, kendi adına en doğru kararları verirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir fazlasıyla hassas olan bir arkadaşının yaşadığı sorunla ilgili yapman gereken bazı şeyler olabilir. Bu süreçte, arkadaşının üstüne gitmemeni tavsiye ediyorum. Aksi takdirde yanlış anlaşılacaksın benden söylemesi. Bununla beraber, yakın zamanda bir iş teklifi alacaksın. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışabilirsin bence. Ne dersin? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bir süredir kafanda kurduğun düşüncelere daha fazla katlanmayarak hoşlandığın kişiyle paylaşacağını görüyorum. Bu konuşmayla birlikte, aslında bu zamana kadar boşuna evham yaptığını anlayacaksın. Geç olsun güç olmasın :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak diyebilirim. Buna çok sevineceksin. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda birtakım haberler alacaksın. Bu haber, en yakın arkadaşlarından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın çevrende, fazlasıyla değer verdiğin birisi olduğunu görüyorum ancak bu kişiden aynı şekilde karşılık alamadığını düşünüyorsun. Bu konuda, etrafındaki herkesin senin gibi duygularını dışa vuramayacağını belirtmek istiyorum. Tabii her olasılığı da düşünmen gerekiyor sevgili okurum. Sonrasında üzülmeni istemem. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu zorlu dönem artık yerini güzelliğe bırakıyor. Senin adına o kadar mutluyum ki. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son günlerde havalardan kaynaklandığını düşündüğüm düşük enerjinin bugünden itibaren yavaş yavaş yükseleceğini büyük bir mutlulukla söylüyorum. Bence güzel bir yürüyüş yapma zamanın geldi, ne dersin? :) Bununla birlikte, seni bekleyen yoğun dönem için de şimdiden çalışmaya başlamalısın. Aksi takdirde fazlasıyla yorulacaksın. Başaracağına inancım tam! Senin de kendine güvenmen gerekiyor. Ayrıca, mide sorunları yaşaman da an meselesi! Yediklerin konusunda hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda, ailenle olan ilişkinde ufak tefek sorunlar yaşandığını görüyorum. Bu konuda bazı durumlarda fazlasıyla sert çıkışlar yaptığını söylemek zorundayım. Biraz ipleri elinde tutman gerekiyor benden söylemesi. Sonrasında 'beni neden uyarmadın?' deme sevgili okurum :) Bununla beraber, kariyerinde önünde birtakım engeller çıkacak diyebilirim. Bunun rahatlıkla üstesinden geleceksin. Canını sıkma olur mu? Her şey olacağına varıyor sonuçta. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Gün içinde, kafana takılan bir sorun hakkında ailenden ya da yakın arkadaşlarından biriyle konuşman gerekecek diyebilirim. Bugün, bunun için uygun bir ortam yaratarak kafandaki soru işaretlerini gidereceksin. Ben buradan rahatladım sevgili okurum. Bununla birlikte, değişen havalardan dolayı da sağlığın konusunda birazcık daha dikkatli olmanı öneriyorum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler söz konusu. Yelkenleri hemen suya indirme bak. Ben şimdiden uyarmak istedim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, kendini oldukça garip hissettiğin bir gün geçireceksin. Sanki neyi özlediğini bilmiyormuşsun ama bir şeyleri çok özlüyormuşsun gibi geliyor. İnan bana, bunlar normal durumlar. Her zaman aynı duygulara sahip olacak değilsin. Bununla beraber, iç dünyana kapanmaman gerektiğini de söylemem geliyor. Başkasından yardım almaktan çekinme olur mu sevgili okurum? Ayrıca, maddi açıdan da eline bir nebze para geçecek. Bu para ile borçlarını kapatabileceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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