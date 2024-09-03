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Tarot Falına Göre 4 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 4 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 4 Eylül Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde çok bunalmışsın ve bu durum da senin tüm hayatını etkilemiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya başlıyor ve daha iyi hissediyorsun.

Bununla beraber, arkadaşlarından birinden alacağın haber gününü oldukça iyi etkileyecek ve sen de işlerine ve sorumluluklarına daha sıkı sarılacaksın. Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Üstünde birikmiş büyük bir stres görüyorum. Arkadaşlarınla yapacağın bir plan ise bu süreçte sana çok iyi gelecek. 

Bununla beraber, ertelediğin bir iş yakın zamanda sana sorun çıkarabilir. Bugünlerde kariyerinde, eğitiminde sorumluluklarını aksatmamaya dikkat et.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Gelecek planlarını bugün şekillendirmeye başlıyorsun. Bugün alacağın bir haber, hayallerine ulaşmanda sana çok iyi gelecek. Fakat bu süreçte yanında olan insanlara dikkat etmende fayda var.

Bununla beraber, arkadaşlarından biriyle bir konuda ters düşebilirsin ama bu durum ikili konuşmanızdan sonra tamamen düzelecek. Yani canını sıkmana gerek yok. 

Yarın görüşmek üzere!  :)

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"
onedio.com

Sen, son zamanlarda bazı sorunları olduğundan daha fazla büyütmüşsün. Hana sosyal medyanın bir lafı var ya, 'kafanda kurmuşsun' diye. İşte tam da öyle. bugün yaşayacağın bir olay, aslında hiç de büyütmemen gerektiğini fark etmeni sağlayacak.

Bununla beraber, hayatına bir erkek girecek. Bu kişi arkadaşın da olabilir, sevgilin de. Karta baktığımda, kaderinizin güzel yollarda birleştiğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün ağzından çıkan laflara oldukça dikkat etmen gerekli. Birileri tarafından yanlış anlaşılabilir, istenmeyen durumlara yol açabilirsin.

Bununla beraber, alacağın bir para var ve o para bugün sana geliyor. Elin son zamanlarda biraz sıkışmış ama bu gelen para senin önünü açacak ve maddi olarak rahatlamanı sağlayacak. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Sen hayatına devam ederken resmen seni kötü olaylardan koruyan bir kadın var. Bu kadının yaşının biraz yüksek olduğunu görüyorum. Annen, teyzen veya bir aile dostunuz olabilir. Hatta öğretmenin veya patronun bile olabilir. Bu kişi, seni kötü durumlarına karşı koruyor, senin zarar almanı hiç istemiyor.

Bununla beraber, maddi olarak kendini dert ettiğin sorunlar kısa bir süre sonra düzene giriyor. Sen yine de harcamalarına dikkat et.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Yeni biriyle tanıştığını görüyorum. Bu kişiyle aranızda güzel bir dostluk filizleniyor. Bu kişi, senin hayatında olumlu etkiler bırakacak. Sana yeni bakış açıları kazandıracak. 

Bu süreçte bazı sağlık sorunları yaşanabilir. Özellikle bağırsaklarına iyi bakmalı, ne yediğine ne içtiğine biraz dikkat etmelisin.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Bu kartta bir sıkıntı gözüme çarpıyor. Fakat bu sıkıntı, sende değil. Yakın çevrendeki bir insan, büyük bir problem içerisinde. Senin desteğinle bu problemin üstesinden gelecek.

Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçtiğin bir dönem görüyorum. Başarılarının ardı arkası kesilmiyor, seni durdurabilene aşk olsun.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma içine giriyorsun. Sinirlerine hakim olman biraz zor olabilir. Neyse ki insanlar, kimin haklı kimin haksız olduğunu en kısa zamanda fark edecek.

Bugün ayrıca sana çok güzel haberlerim var. Arkadaşlıkta kaybetsen de aşkta kazanacaksın. Güzel haberler almaya devam ediyorsun.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Senin içinde bir his var. Yüzüne gülen fakat arkandan konuşan bir insan var. Sen de onun kim olduğunu içten içe biliyorsun aslında. Sırlarını bu insanla paylaşmaman gerekli.

Bununla beraber, maddi konularda girdiğin sıkıntılı bir dönemdesin. Bu süreç, biraz daha sürecek. Senden sabır bekliyoruz.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Sen sevdiğin insanlara çok değer verirsin. Fakat insanların bu değerin kıymetini anlamaması, seni çok üzüyor. Bu dönemde özellikle sevdiklerin tarafından sırtından bıçaklanabilirsin.

Bununla beraber, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Önündeki günlerde eğitiminde, kariyerinde bir zıplama yaşayacaksın.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Geçmişte yaşadığın her sorun yeniden karşına gelmeye başlamış. Bazı sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyorsun. Fakat bu süreçte, kendini daha fazla zorlamamalı, öncelikle kendine değer vermelisin.

Bununla beraber, aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacağını görüyorum. Bugün kendini son derece mutlu hissedeceksin. Üstte bahsettiğim sorunlarını da çözersen bu dönem senden iyisi yok. 

Yarın görüşmek üzere! :)

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