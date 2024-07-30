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Tarot Falına Göre 31 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 31 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 20:32

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 31 Temmuz Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir bir arkadaşınla küs olduğunu görüyorum ve bu arkadaşının, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyebilirim. Bugün, bu arkadaşından bir hamle gelecek ve seni kırdığı için özür dileyecek. Affedip affetmeme kararını tamamen sana bırakıyorum sevgili okurum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. İsminde 'A' harfi var. Bence ona bir şans vermelisin. Bakalım neler olacak? Meraktayım. Her şey gönlüne göre olsun! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, dün yaşadığın zorlu günün etkisinden biraz da olsa çıkacaksın. Şimdi ben böyle söyledim diye şen şakrak bir gün geçireceğini düşünmeni istemem. Sadece kendini biraz daha iyi hissettiğin bir gün olacak diyebilirim. Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Senin adına o kadar mutluyum ki... Ayrıca, yakın zamanda kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Okulunda ya da iş yerinde bazı rakiplerinin olduğunu görüyorum. Aslında ortada, bir yarışma ya da iddia söz konusu değil ancak sen içten içe bazı kişileri gözüne kestirmiş ve yaptığın her şeyi onlarla kıyaslamaya başlamışsın. Bunu yapmaman gerekiyor. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir kendini çok ️fazla sıkmış ve bunaltmışsın. Bundan dolayı da hayatının kontrolünü elinden kaçırmışsın. Aslında durumun sen de farkındasın ancak bir kere bu duruma düştükten sonra toparlayamamışsın. Kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Bununla beraber, yakın zamanda arkadaşlarından biri de sana sürpriz yapacak. Bu sürprize hazırlıklı olmalısın. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! :)  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bu sıralar, her şeyin üst üste geldiğini görüyorum. Gerek aşk gerek arkadaş ortamın olsun, birçok şeyle ilgilenmeye çalışmış ve haliyle de kendini çok yormuşsun. Bu nedenle kendini rahatlatmak için biraz içine kapanmanı istiyorum. Sana oldukça faydası olacaktır. Bana güven :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Ayrıca, uzun zamandır istediğin o dileğin de sonunda gerçekleşiyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Ay sana ne oldu böyle sevgili okurum? O kadar dolmuşsun ki taşmana gerçekten ramak kalmış. Yaşadığın her şeyi içine atmış ve resmen eski benliğini kaybetmişsin. Bu konuda artık bir adım atman gerekiyor diyebilirim. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Sana olan inancım tam! Bununla beraber, gelecek hafta itibari ile güzel haberler alacaksın! Gelişmeleri paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım. Bakalım neler bekliyor seni? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Nedendir bilmiyorum ancak bazı konular hakkında karar vermekte zorlandığını görüyorum sevgili okuyucum. Bu konuda, bir taraf seçmektense kendi tarzını oluşturmanı tavsiye edebilirim. Son karar senin :) Bununla beraber, geçmişe çok fazla takılı kalmışsın. Artık bunu bir rafa kaldırman ve önüne bakman gerekiyor. Aslında önüne bakmak istediğini biliyorum. Bunu başaracağını da biliyorum. Kendine güvenmen gerekiyor. Seni çok güzel günler bekliyor... Bunu unutma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bir süredir, değer verdiğin birisiyle ayrı kalmak zorunda kalmışsınız. Aslında biriniz mesaj atsa, her şey eskisi gibi olacakmış gibi geldi bana. Ancak, araya onca zaman girdiği için ikiniz de karşı tarafın vereceği tepkiden çekiniyorsunuz. Çekinmenize gerek yok bence, rahat olun :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Bu kişinin isminde de 'D' harfi var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, bir yakınından alacağın haberle birlikte ruhsal olarak yorgunluk yaşayabilirsin. Ancak, hiç endişelenme bu durumun çok kısa bir süre için geçerli olacağını söyleyebilirim. Sen kendini motive etmeye çalışmalısın. Bununla beraber, maddi açıda içinde bulunduğun bu zorlu süreç sona erecek. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor sevgili okurum. Ayrıca, ailenden birinin de seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın zamanda bir arkadaşına borç para verdiğini görüyorum. Bu yüzden de biraz zor duruma girmişsin ama senin için arkadaşların her zaman daha önce geldiğini biliyorum. Bugün, içten içe ne kadar istemesen de borç verdiğin arkadaşına durumunu anlatacaksın. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Aksi takdirde birtakım sorunlar yaşayabilirsin benden söylemesi. Bol su tüketmeyi de ihmal etme olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Senin de herkes gibi gelecek hakkında planlar yaptığını görüyorum. Bugün, aklındaki planlar hakkında yavaş yavaş adım atmaya başlayacaksın. Somut olarak bir şey yapmasan da bazı fikirlerin kesinleştiğini göreceksin. Bu düşünceleri belirli bir süre içinde tutmanda fayda var. Bunun yanında, yakın zamanda bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu taşınma ilk başta seni biraz üzecek. fakat, böyle düşünmemelisin. Bu değişim sana uzun vadede o kadar iyi gelecek ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bu aralar sağlık konusunda 'Bana bir şey olmaz' moduna girmişsin gibi hissediyorum. Fakat havaların sıcaklığı ile beraber birtakım sorunlar yaşanabilir. Güneşte kalma sakın :) Bununla beraber, çevrenden birinin de sana sürprizi olacak gibi geldi bana. Bu sürprizi şu an öğrenemeyeceksin. Her şeyin bir zamanı var sonuçta değil mi? Biraz daha sabırlı olmalısın. Gelişmeleri paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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