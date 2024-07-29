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Tarot Falına Göre 30 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Temmuz Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, içinde o kadar güzel bir enerji var ki valla ne diyeceğimi bilemedim :) Gün içinde, bir süredir görüşemediğin arkadaşlarınla buluşma ayarlayacağını görüyorum ve sen resmen bu buluşmanın ışığı olacaksın. Keyifli dakikalar seni bekliyor sevgili okurum. Ne mutlu bana! Bununla beraber, yeni bir hafta itibari ile de güzel haberler alacak ve çok mutu olacaksın benden söylemesi. Daha yeni başlıyoruz :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

İçinde çok güzel işler başarabileceğin bir potansiyel olduğunu görüyorum ancak sen bu potansiyeli yanlış alanlarda kullanıyorsun gibi geldi bana. Bunu bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum ve gün içinde durumu fark edeceğini hissediyorum. Bence önemli olan zaten farkındalık :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Bu sıcaklarda en çok ihtiyacımız olan şey biliyorsun ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, arkadaşlarınla gireceğin bir ortamda yeni biriyle tanışacağını görüyorum. Bunun gönül işleriyle olup olmadığını tam olarak anlayamadım ancak tanışacağın bu kişi, yaptığın işlerde esinlendiğin nokta olacak. Sana fayda sağlayacaktır. İsminde de 'K' harfi var benden söylemesi. Bakalım neler yaşanacak? Beklemede kal! Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu aralar yapmak istediğin bir iş olduğunu görüyorum ancak bu konu hakkında önünde bazı engeller var diyebilirim. Bugün yavaş yavaş o engellerden kurtulmaya başlayacaksın. Pes etme olur mu? Seni güzel günler bekliyor! :) Bununla beraber, ailenden birinin de bir konu hakkında oldukça üzüldüğünü görüyorum. Bugün onun yanında olmalı ve derdini dinlemelisin. Dertler paylaştıkça azalırmış :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir, etrafında kızgın ve kırgın olduğun birisi olduğunu görüyorum. Sanki içini intikam duygusu bürümüş gibi ve bugün intikamını alabilecek bir ortam oluşacak diyebilirim. Fakat senden, sakin hareket etmeni rica ediyorum. Sonradan pişman olmanı istemem. Aman dikkat! Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Sürprizi kaçmasın, yaşayarak görelim :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, arkadaşlarından bir haber gelecek ve buluştukları yere seni de çağıracaklar. Sen de gidip gitmeme konusunda kararsız kalacaksın ancak bana kalırsa gitmelisin sevgili okurum. Bakarsın hayatının aşkıyla orada tanışırsın. Bu dediklerim sana ütopik gelmesin. Ne olacağı belli olmaz sonuçta. Sürece güven olur mu? :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceksin. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşına yardım etmek için çok çabaladığını görüyorum. Arkadaşının yakın bir zamanda iyi yerlere geleceğini ve senin de çok gururlanacağını söyleyebilirim. Herkes dostluğunuza imreniyor resmen :) Bununla beraber, yakın çevrenden birinin kısa zaman içinde sana bir sürpriz yapacağını görüyorum. Bu sürpriz seni fazlasıyla mutlu edecek. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, kendi hayatın dışında üstlendiğin sorumlulukların yavaş yavaş senden uzaklaştığını görüyorum. Bundan sonra daha rahat bir hayata başlayacaksın ve hatta kısa süreliğine boşluğa düşeceksin. Bu süreçte hobilerine yönelebilirsin diye düşünüyorum. Sana iyi gelecek :) Bununla beraber, çevrenden birinin sana oldukça yardımı dokunacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. İsminde de 'E' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu hafta, iş yerinde yaşayacağın bir sorunu çözeceksin gibi geldi bana. Bunun sebebini ise rahat tavrına bağlıyorum. Herkesin panik yapıp, her şeyi eline yüzüne bulaştırdığı zamanlarda soğuk kanlılığını çok iyi koruyorsun. Seni tebrik etmek istiyorum sevgili okurum. Keşke herkes senin gibi olsa :) Bununla beraber, maddi açıdan bazı sıkıntıların var gibi geldi bana. Bu konuyu da yakın zamanda çözeceksin. Kendine bir bütçe planı oluşturmanda da fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar hayatının gayet güzel gittiğini görüyorum. Burada 'mükemmel' kelimesini kullanmadığıma da dikkat çekmek istiyorum. Sonra bana kızıyorsunuz hiçbir şey mükemmel değil diye. Benim demek istediğim ortada ciddi bir sorununun olmadığı. Yoksa tabii hiçbir şey mükemmel değil sevgili okurum :) Bununla beraber, ailenden birinin sana güzel haberleri olacak gibi hissettim. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bir süredir, hayatında çok yoğun şekilde çabaladığın bir konu varmış gibi geldi bana. Herhangi bir sonuç alamadığın için de yavaştan vazgeçmeye başlamışsın. Ancak senden, hedeflediğin bu konu için son bir adım daha atmanı istiyorum. Yola devam :) Bununla beraber, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişimin saç kesimin ile ilgili olacağını düşünüyorum. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Şu an pata küte söze girmişim gibi hissediyorum ancak hislerim, kendi işini kurmak gibi bir planın olduğunu söylüyor sevgili okuyucum. Fakat, ne yazık ki bu konuda bazı protokol engellerine takılacaksın. Beni yanlış anlayıp hayallerinden vazgeçmeni istemem. Sadece bunlara hazırlıklı olmanı ve ona göre adımlarını atmanı istiyorum. Benim seni uyarmam gerekiyor sonuçta :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri seninle bir konu hakkında konuşacak. Sonucunda ise daha iyi hissedeceksin kendini. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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