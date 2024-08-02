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Tarot Falına Göre 3 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 3 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım3 Ağustos Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, arkadaş ortamında olan birisiyle ufak bir sürtüşme yaşayabilirsin gibi geldi bana. Bu durum seni bir miktar üzdüğü için başka arkadaşlarınla bu durum hakkında konuşmak isteyebilirsin. Sana hak vereceklerini görüyorum. Endişe etmene gere yok. Bazen hepimiz böyle anlar yaşıyoruz :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak diyebilirim. İsminde 'E' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Hayatında her şey çok güzel gidiyormuş gibi (!) bir de ailenle kavga etmen tuz biber olmuş resmen. Bugün bu konuyu düzeltmek için bazı adımlar atmayı düşüneceksin ancak bana kalırsa biraz daha beklemen gerekiyor sevgili okuyucum. Her şeyin en doğru zamanda yoluna gireceğini görüyorum. Tabii son karar yine senin. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin karttan yola çıkarak biraz aşk hayatın hakkında yorum yapmak istiyorum. Geçmişte kafanı kurcalayan şeyleri, bir süredir düşünmediğini görüyorum ancak aklındaki bu kişi, beklemediğin bir anda sana adım atmış ve kafan resmen allak bullak olmuş sevgili okurum. Bu adıma kanmaman ve hayatına kendi yolundan devam etmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda da arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak! Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir kendini içten içe bunaltmışsın ve böyle yapa yapa saçlarını beyazlatmışsın resmen. Artık bu konuda rahatlamanın vakti gelmiş. Böyle durumlarda insanın en zor laf geçirdiği kişi kendisi oluyor değil mi? Fakat, ben bunu başaracağını biliyorum :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahatlayacağını söyleyebilirim. Kariyerinde birtakım gelişmeler yaşanacak. Bir iş teklifi alacaksın, bu iş teklifini iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir kendini yalnız hissettiğini görüyorum. Bu durum artık o kadar canını sıkıyor ki ne sosyalleşmeye hevesin var ne de bir şeyler söyleyesin. Ancak bugün kendini biraz daha zorlamanı istiyorum. Senin için doğru olan kişi yoldaymış gibi geldi bana. Bununla beraber, kendinde de yakında bir değişiklik yapacaksın gibi geldi bana. Bu değişiklik saçınla ilgili olacak bence. 'Neden daha önce yapmadım?' diye kendini sorgulayacaksın. Geç olsun, güç olmasın :) Şimdiden çok merak ettim. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Ay arkadaş ortamında seni sinir eden kişi de kim böyle sevgili okurum? Sen baya sevmiyorsun bu kişiyi ancak bugüne kadar belki arkadaşların seviyordur diye bir şekilde sineye çekmişsin sevgili okuyucum. Gün içinde, çevrendeki arkadaşlarının da bu kişiyi sevmediğini öğreneceksin ve aydınlanma yaşayacaksın. E hepiniz aynı fikirdeymişsiniz :) Bununla beraber, ailenden birinin sana sürprizi olacak. Sonucunda ise mutluluktan havalara uçacaksın!  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Yakın zamanda çok yoğun olduğun için kafanı kaşıyacak vakit bulamamışsın kendine. Bugün, yavaş yavaş işlerini halledeceğini görüyorum ve nihayet rahat bir nefes alacaksın. Oh be! Bununla beraber, isminde 'N' harfi olan biri var gibi geldi bana. Bu kişi seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bu kişiye biraz ön yargılı gibisin. Bunu yapmaman gerekiyor. Ayrıca, ailenden birinin seninle bir konu hakkında konuşacağını görüyorum. Şimdiden buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Ay senin kalbine ne olmuş öyle sevgili okurum? Resmen aşkla dolup taşmış. Yeni taşmış, taşmasına da sen sadece kendi içinde yaşıyorsun bu aşkı. Karşı tarafa bu durumu söylemeyi deneyebilirsin. Bence pişman olmayacaksın :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Birtakım mide sorunları ile karşılaşman mümkün. Sonrasında daha büyük sorunlar yaşamanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, hayatını değiştirecek bir karar alabilirsin ancak bu karar, seni mental olarak çok yoracak ve birilerine danışmak isteyeceksin gibi geldi bana. Bence bundan çekinmemen gerekiyor. Sana oldukça faydası olacaktır. Bununla beraber, birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu taşınma seni biraz endişelendiriyor. Fakat, içini ferah tutmalısın. Her şey yoluna girecek :) Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı da sonunda yaşayacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, maddi olarak biraz sıkıntı çekeceğini görüyorum. Bu konuda çevrende güvenebileceğin birçok insan var ve senin zor durumda olduğunu öğrendikleri an içten bir şekilde yardım etmek isteyecekler. Geri adım atmamalısın benden söylemesi :) Bununla beraber, geçmişe biraz takılı kalmışsın sanki. Artık önüne bakman ve kendi hayatında odaklanman gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün; hayatınla ilgili verdiğin kararların, sadece düşünceden ibaret olmadığını göreceğin bazı gelişmeler yaşayacaksın diyebilirim. Bu bir dersten geçme veya beklediğin firmadan haber gelmesi olabilir sevgili okurum. Bakalım neler olacak? Bununla beraber, aşk hayatında biraz durgun gibi gözüküyor. Fakat, yakın zamanda bazı değişimler yaşayacaksın. Bu değişim sana iyi gelecek. Değişimden korkma lütfen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar sağlığını ihmal ettiğini görüyorum sevgili okuyucum. Bu konu senin için ufak bir sorun olabilir. Gün içinde ve hatta ilerleyen günlerde de sağlığına dikkat etmeni istiyorum senden. Sonrasında pişman olmanı istemem. Kendine öncelik vermelisin :) Bununla beraber, bir süre evde vakit geçirerek maddi sıkıntını az da olsa çözmeni tavsiye ediyorum. Sonrasında rahata ereceksin zaten. Bulunduğumuz koşullara ayak uydurmalıyız değil mi? Son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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