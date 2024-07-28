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Tarot Falına Göre 29 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Temmuz Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Ön yargılı ve eski düşüncelerin, gün içinde ortaya çıkacak farklı olaylarla başa çıkmanı zorlaştırabilir gibi geldi bana. Ancak bir arkadaşınla ortaklaşa yapacağın iş, güzel sonuçlara sebep olacak diyebilirim. Kendini biraz kastığını düşünüyorum. Rahatla olur mu? Bununla beraber, uzun süredir küs olduğun bir arkadaşınla barışacağını görüyorum. Bence zaten küslüğe de gerek yok sevgili okurum. Dilerim, hayatın boyunca bu tarz küslükler az olur :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, duyguların ve içgüdülerin fazladan mesai yapıyor gibi görüyorum. Bu durum, maalesef seni en basit şeyleri yapmaktan bile alıkoyacak. Senden biraz sabırlı olmanı istiyorum. Bazen bu şekilde hissediyor olman çok normal. E insanı sonuçta :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeni istiyorum senden. Ağzına koz vermemeli ve onu hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün güzelce giyinip kuşanıp, normalde seni göz ardı edecek insanlarla zaman geçirmeni istiyorum. Her zamankinden daha fazla otorite ve etkiye sahip olduğun için bu senin, 'kaybettiğin kişiye dön bir bak'  deme şeklin olacak :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin sevgili okurum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte adımlarını korkmadan atmanı istiyorum senden. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gönül işleri açısından çok da memnun kalmayacağın bir gün olacak diyebilirim. Birine karşı aşırı derecede değer veriyorsun ancak aynı şekilde karşılığını alamıyorsun. Bazen mantık ve kalp aynı şeyleri söylemiyor yazık ki. Bana soracak olursan, daha fazla zorlamamalı ve hayatına onsuz devam etmelisin. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor :) Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aşk hayatında da birtakım sorunlar yaşanacak gibi geldi bana. Ama konuşarak halledebileceksin. Canını sıkma olur mu? Her şey yoluna girecek sevgili okurum :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri maalesef senin arkandan konuşuyor. Bu kişiyle aranız zaman zaman da bozuluyor diyebilirim. Artık o kişiyi hayatından çıkarma vaktin geldi bence. Daha fazla zorlamaman gerekiyor bazı şeyleri. Ayrıca, kariyerinde de birtakım fırsatlar çıkacak önüne. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, nedendir bilmiyorum ama aşırı dozda bir cesaret gördüm sende. Aman diyeyim gözünü karartıp kendine zarar verme. Ben seni düşünerek söylüyorum. Bir işi yapmadan önce iki kere düşünmen gerekiyor :) Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak gibi geldi bana. İsminde 'A' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona şans vermelisin. Çok mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, patronundan veya senden üst konumda olan bir iş arkadaşından haber alabilirsin. Onun dışında günlük hayatında önüne çıkan sorunların çözüm noktası sen olacaksın. Tebrik ederim :) Bununla beraber, uzun süredir aklını kurcalayan bir konu hakkında da önemli kararlar alabilirsin gibi geldi bana. Bence acele etmeden adımlarını dikkatli şekilde atmalısın. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün başına gelecek şeyler, kontrolünü kaybetmene sebep olacak demiyorum ancak şöyle bir sinirlerine dokunacak sevgili okurum. Bu durumda, bitki çaylarının sinirlere iyi geldiğini biliyorum. Bence bir dene, pişman olmazsın :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğini görüyorum. Bu da maddi anlamda rahatlamana sebebiyet verecek. Kendine de bütçe planı oluşturman sana fayda sağlayacak benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, huzur ve başarıyla birlikte mutluluğun sana ulaşacağını söylemek istiyorum sevgili okuyucum. Uzun süredir bitmesini beklediğin şeyler iyi bir şekilde sonuçlanacak. Sen bu sonuçtan memnun kalacaksın. Ne mutlu bana! :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Vücudun biraz bitkin düşecek gibi. Bu sebeple takviye almanda fayda var. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Üstüne zift gibi yapışmış bir sürü sorumluluk olduğunu görüyorum. Gün içinde bunların hepsinden kurtulup rahat bir nefes alacaksın diyebilirim. Adım atmaktan çekinme, sana güveniyorum :) Bununla beraber, dışarı çıkarken pembe gözlüklerini de yanına al istersen. Yani nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama söylenen her şeyin bir pozitif yönünü görüyorsun. Artık olaylara daha gerçekçi şekilde yaklaşman gerekiyor sevgili okurum. Bunları söylediğim için lütfen bana kızma olur mu? Ben senin iyiliğini istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bugün senin için yoğun bir gün olacak ancak kendine de zaman ayırmaya çalışmanı istiyorum. Sürekli başkalarının gönlünü yapmak olmaz sonuçta değil mi? Kendine öncelik vermek, bencillik değildir. Bu hayat senin :) Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın sevgili okurum. Bu kişinin isminde de 'S' harfi var. Mutluluklar dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Gün içinde çok sevdiğin insanlardan ayrılmak zorunda kalabilirsin sevgili okurum. Bunu lütfen 'ölüm' kartı olduğu için hemen oraya yorma. Aslında değer verdiğin kimselerin senden farklı bir şehre gitmesi söz konusu olabilir. Bu süreçlerin hepsi geçici, bunu unutma. Sabırlı olmalısın :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğin bir dönem seni bekliyor. Harcamalarına dikkat etmende de fayda var tabii. Sonrasında pişmanlık duymanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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